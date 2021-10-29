据新华社北京10月28日电 10月27日，国务委员兼外交部长王毅以视频讲话方式出席第二次阿富汗邻国外长会。

王毅指出，阿富汗正处在由乱及治的关键阶段。作为邻国，我们都希望看到一个和平稳定、经济发展、民族和谐、睦邻友善的阿富汗。我们应当在尊重阿富汗主权、独立、领土完整，坚持“阿人主导、阿人所有”原则基础上，进一步加强涉阿问题协调合作，推动阿富汗形势止乱回稳，防范阿富汗安全问题外溢，支持阿富汗走上良政善治之路。

王毅提出四点建议：一要积极接触引导。二要扩大多边协调。三要加强反恐合作。四要推进和平重建。王毅表示，作为负责任大国和邻国，中国一直在阿富汗问题上发挥建设性作用。中方愿同各方一道，推动阿富汗邻国协调合作机制行稳致远，为帮助阿富汗人民早日安居乐业、实现和平发展发挥积极作用。

与会各方强调，当前阿富汗局势正处关键时期，阿邻国及重要地区国家应及时协调立场，采取必要举措，发挥更大作用。对阿当前困局负有主要责任的国家应该切实履行承诺，向阿富汗提供急需援助。呼吁国际社会以及联合国等国际组织深化对阿经济合作与互联互通，助阿实现安全稳定与经济重建。

本次会议在伊朗首都德黑兰召开，采取线上线下结合方式。会议由伊朗外长阿卜杜拉希扬主持，伊朗第一副总统穆赫贝尔致开幕辞，联合国秘书长古特雷斯发表视频致辞。土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、巴基斯坦外长库雷希、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、乌兹别克斯坦外长卡米洛夫与会，俄罗斯外长拉夫罗夫发表视频讲话。中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇现场参会。会议发表了联合声明。根据各方共识，第三次外长会将于2022年在中国举行。

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)