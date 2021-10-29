中国实现完全统一，是历史演进大势，也是全体中华儿女的共同意志。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力

近来，美国一些政客接连炒作所谓“台湾参与联合国系统”及其他国际组织问题，还罔顾事实污蔑中国威胁区域和平与稳定。美方言行严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，违背自身所作承诺，违反国际关系基本准则，是向“台独”势力发出严重错误信号，是将中美关系往对抗方向推。我们必须正告美方，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

美国一些政客一方面声称坚持一个中国政策，一方面偷换概念、混淆视听，试图将对一个中国原则的无理挑战，包装为所谓“价值观”问题、“务实议题”。尽管美方在话语设计上煞费苦心，但根本无法改变和掩饰问题的实质与美方的真实动机。

长期以来，台湾民进党当局叫嚣“台湾代表权”“台湾的国际空间”等谬论，本质就是搞“台独”。美方在该问题上为台说项，就是在向“台独”势力发出严重错误信号。台湾地区参与国际组织活动必须按照一个中国原则处理。联大第2758号决议已经从政治上、法律上和程序上彻底解决了中国在联合国的代表权问题。联合国系统、各专门机构和联合国秘书处任何涉及台湾的事务，均应遵循一个中国原则和联大第2758号决议。包括美国在内，全世界有180个国家在坚持一个中国原则的基础上与中国建立了外交关系。一个中国原则是国际社会的普遍共识，是公认的国际关系基本准则，不容美方单方面挑战和曲解。50年前，美国在联合国制造“一中一台”或“两个中国”的企图遭到挫败。50年后的今天，美方重新炒作所谓“台湾参与联合国系统”问题，妄图开历史的倒车，是站在世界绝大多数国家的对立面，注定将再次失败。

台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，是中美关系中最重要最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。美方对中方在台湾问题上的坚定立场是清楚的，也一再在该问题上作出承诺。在中美三个联合公报中，美方明确承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府；在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。美国政府曾一再重申“不支持台湾加入任何必须由主权国家才能参加的国际组织”立场。近来，美方官员也明确表示，美方无意改变一个中国政策和台海现状。然而，在现实中，美方却不断在台湾问题上制造事端，从加强美台官方往来和军事勾连到怂恿个别国家在台湾问题上滋事，再到频频炒作所谓“台湾参与联合国系统”等问题，美方的种种做法明显违背自身所作承诺。对于美方的错误言行，中方都已经作出坚决必要回应。

当前，美方采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难。推动两国关系重回正轨，需要美方做出正确选择，回到理性务实的对华政策上来。台湾问题是中美关系的重中之重。美方如果继续打“台湾牌”，一条路走到黑，不仅是在为当前中美关系缓和制造障碍，而且会给中美关系造成颠覆性的巨大风险，将严重损害台海和平稳定，也必将严重损害美方自身利益。

世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。中国实现完全统一，是历史演进大势，也是全体中华儿女的共同意志。我们坚决反对“台独”分裂和外部干涉，维护国家主权和领土完整的决心坚定不移。我们正告美方在台湾问题上务必恪守承诺，务必慎重行事，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守联大第2758号决议，停止发表不负责任的错误言论，停止助台拓展所谓“国际空间”，不向“台独”势力发出错误信号，以实际行动维护中美关系的政治基础。

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)