新华社北京10月28日电 10月28日，全国人大外事委员会发表声明指出，捷克议会参议院邀请台湾当局外事部门负责人窜访捷克，是严重违反一个中国原则、粗暴干涉中国内政的行为，中国全国人大对此坚决反对。

声明指出，坚持一个中国原则是中国与所有建交国双边关系的政治基础。捷克参议院等机构和个人公然为“台独”分裂活动提供平台，严重违背捷克国家向中方作出的政治承诺，严重损害中捷关系政治基础，性质极为恶劣。

声明强调，台湾是中国不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政。《反分裂国家法》对坚持一个中国原则、遏制“台独”分裂、反对外部势力干涉台湾问题等重大问题作出明确规定，充分体现了中方尽最大努力争取祖国和平统一的一贯主张，充分彰显了中方坚定捍卫国家主权和领土完整，绝不允许任何势力以任何名义、任何方式把台湾从中国分裂出去的国家意志。在台湾问题上搞政治操弄，必将自食恶果。我们敦促捷克有关机构和个人恪守一个中国原则，停止干涉中国内政，以实际行动维护中捷关系大局。

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 02 版）

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