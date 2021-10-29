全国人大外事委员会就捷克议会参议院邀请台湾当局外事部门负责人窜访发表声明
2021年10月29日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京10月28日电 10月28日，全国人大外事委员会发表声明指出，捷克议会参议院邀请台湾当局外事部门负责人窜访捷克，是严重违反一个中国原则、粗暴干涉中国内政的行为，中国全国人大对此坚决反对。
声明指出，坚持一个中国原则是中国与所有建交国双边关系的政治基础。捷克参议院等机构和个人公然为“台独”分裂活动提供平台，严重违背捷克国家向中方作出的政治承诺，严重损害中捷关系政治基础，性质极为恶劣。
声明强调，台湾是中国不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政。《反分裂国家法》对坚持一个中国原则、遏制“台独”分裂、反对外部势力干涉台湾问题等重大问题作出明确规定，充分体现了中方尽最大努力争取祖国和平统一的一贯主张，充分彰显了中方坚定捍卫国家主权和领土完整，绝不允许任何势力以任何名义、任何方式把台湾从中国分裂出去的国家意志。在台湾问题上搞政治操弄，必将自食恶果。我们敦促捷克有关机构和个人恪守一个中国原则，停止干涉中国内政，以实际行动维护中捷关系大局。
《 人民日报 》（ 2021年10月29日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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