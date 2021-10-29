应对气候变化，中国是积极的倡导者，更是坚定的行动派。中国将继续以雄心和行动与世界各国并肩同行、携手合作，为推动人类可持续发展、共建人与自然生命共同体而不懈努力

“应对气候变化是全人类的共同事业，面对全球气候治理前所未有的困难，国际社会要以前所未有的雄心和行动，勇于担当，勠力同心，积极应对气候变化，共谋人与自然和谐共生之道。”10月27日，国务院新闻办公室发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书，全面介绍中国应对气候变化、推动全球气候治理的政策理念、实践经验和重要贡献，为全球应对气候变化、推动构建人类命运共同体贡献中国智慧、中国力量。

应对气候变化，事关中华民族永续发展，关乎人类前途命运。中国高度重视应对气候变化，把应对气候变化作为推进生态文明建设、实现高质量发展的重要抓手，基于中国实现可持续发展的内在要求和推动构建人类命运共同体的责任担当，形成应对气候变化新理念，以中国智慧为全球气候治理贡献力量。从出席气候变化巴黎大会到亲自交存中国批准《巴黎协定》的法律文书，从在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布中国将提高国家自主贡献力度到气候雄心峰会上宣布一系列新目标，从出席第七十六届联合国大会到出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话，习近平主席多次在重要会议和活动中阐释中国全球气候治理主张，为全球气候治理指引方向，引发国际社会强烈共鸣。

应对气候变化，中国是积极的倡导者，更是坚定的行动派。中国实施积极应对气候变化国家战略，不断提高应对气候变化力度，坚定走绿色低碳发展道路，加大温室气体排放控制力度，充分发挥市场机制作用，增强适应气候变化能力，持续提升应对气候变化支撑水平。党的十八大以来，在习近平生态文明思想指引下，中国贯彻新发展理念，坚定不移走绿色、低碳、可持续发展道路，将应对气候变化摆在国家治理更加突出的位置，以最大努力提高应对气候变化力度，推动经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。

2020年，中国碳排放强度比2015年下降18.8%，非化石能源占能源消费总量比重提高到15.9%，创造了塞罕坝、库布其等一个个“荒漠变绿洲”的传奇……天更蓝、山更绿、水更清，一幅美丽中国的壮阔图卷徐徐铺展开来。全球森林资源增长最多和人工造林面积最大的国家、全球能耗强度降低最快的国家之一、新能源汽车生产和销售规模连续6年位居全球第一……这一系列“最大”“第一”的背后，是中国推动经济社会绿色低碳转型发展不断取得的新成效。作为世界上最大的发展中国家，这些成就本身就是中国为全球应对气候变化所作出的重要贡献。

应对气候变化，人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。中国高度重视应对气候变化国际合作，积极参与全球气候治理，始终是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。从推动达成和加快落实《巴黎协定》，到作出实现“双碳”目标的庄严承诺；从宣布大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，到着手构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，中国积极应对气候变化的信念始终如一、行动坚定不移。正如联合国前秘书长潘基文所评价的：“中国为联合国事业作出的最重要贡献之一当数展现出应对气候变化的强烈决心。”

把一个清洁美丽的世界留给子孙后代，需要国际社会共同努力。无论国际形势如何变化，中国将继续以雄心和行动与世界各国并肩同行、携手合作，积极应对气候变化，为推动人类可持续发展、共建人与自然生命共同体而不懈努力。

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)