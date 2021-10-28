新华社贝尔格莱德10月28日电 当地时间10月28日，塞尔维亚总统武契奇在会见国务委员兼外长王毅后，邀请王毅共同会见记者。

武契奇表示，此访期间，双方就巩固塞中友好、深化互利合作深入交流，达成广泛共识。近年来，塞中合作取得丰硕成果，双边贸易额在短短5年内增长三倍，充分彰显了两国高度政治互信的成效和非同寻常的“铁杆情谊”。塞方衷心感谢习近平主席和中国政府对塞尔维亚的一贯支持。完全赞同中方关于拓展双方创新领域合作的建议，相信在中方支持下，塞尔维亚国家发展将迈上新台阶，赶上时代先进步伐。

王毅表示，中国人民对塞尔维亚怀有特殊感情。14亿中国人都知道，中国在亚欧大陆的另一端有一个铁杆朋友，那就是塞尔维亚。14亿中国人也都知道，塞尔维亚有一位坚定维护国家主权尊严、同时坚定对华友好的杰出领导人，那就是武契奇总统。

王毅说，塞尔维亚是讲原则的国家，塞尔维亚民族是有骨气的民族，塞尔维亚人民是重情义的人民。中国人民为有塞尔维亚这样的好朋友、真朋友感到自豪。

王毅表示，在两国元首战略指引下，中塞关系历久弥坚，充满活力，中塞友好坚如磐石，牢不可破。感谢塞方在涉及中方核心利益和重大关切问题上始终支持中方正当立场，中方也愿在塞方维护国家主权、独立和民族尊严的过程中同塞方坚定站在一起。中塞务实合作取得丰硕成果，为两国人民带来了实实在在福祉，并正在展现广阔的发展前景。

王毅说，尽管有些势力对中塞友好品头论足，说三道四，但我们双方都深知，中塞是在维护我们各自国家的正当权益，也是在维护国际关系基本准则，维护国际公平正义。坚持和发展中塞友好，完全符合时代发展潮流，是站在历史正确一边。我们为中塞关系的现状感到高兴和满意，对两国关系的前景充满信心，相信中塞关系的明天一定会更加美好。

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