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海外网10月28日电美国益普索（Axios-Ipsos）调查公司最新民调显示，随着通货膨胀率飙升、劳动力持续短缺以及供应链出现瓶颈威胁到货物交付，美国民众对政府疫后恢复经济能力的信心指数出现不小跌幅。

据美国《福布斯》杂志报道，益普索民调显示，美国人对政府的信心指数正在下降，有44%的受访者不看好政府在疫情暴发后复苏经济的能力，这一数字比1月份下降了8%。受访者对美国通货膨胀严重导致的商品和服务价格上涨尤为不安。

报道称，在2020年9月到2021年9月期间，受新冠疫情冲击、劳动力短缺和供应链瓶颈等多重因素的影响，美国的通货膨胀率上升了5.4%，经济形势堪忧。在此形势下，美国政府仍提出向私营部门提供新冠疫苗授权，并强制要求中小以上规模企业的员工提供接种证明，否则就无法正常上岗。

由于不少企业员工来不及在最后期限前接种疫苗，多个领域出现劳动力短缺。美政府的政令难以顺利推行，引发了一系列连锁反应，导致各界不满。益普索民调显示，只有21%的受访者相信政府有能力让疫苗怀疑者接种疫苗，仅5%的人对此“非常有信心”。

美国民众对政府复苏经济的信心不足在美国执政党内部也有体现。民调显示，对政府恢复经济能力最没信心的正是民主党。在拜登刚上任时，86%的民主党人相信政府能够引领经济复苏，但如今这一比例已下滑至71%。此外，独立选民对美政府复苏经济的信心指数也从1月份时的51%下降到现在的42%。（海外网 吴倩）

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