人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

IMF总裁呼吁二十国集团携手促进世界经济复苏

2021年10月28日16:17 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿10月27日电（记者高攀 许缘）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃27日呼吁二十国集团携手采取行动，促进世界经济复苏，尤其要增加对发展中国家的资金援助和疫苗供应，尽早结束新冠疫情。

格奥尔基耶娃当天在IMF官网刊登的博客文章中说，得益于各国超常规政策措施和新冠疫苗推广，世界经济复苏的基础尚且牢固，但变异新冠病毒对供应链乃至经济造成影响，阻碍了复苏进程。

格奥尔基耶娃表示，最近，IMF将今年世界经济增速预期下调至5.9%。未来全球经济前景存在极大不确定性，下行风险占据主导地位。同时，许多发展中国家严重缺少疫苗等资源，难以支撑其经济复苏，各国经济复苏前景持续分化。

格奥尔基耶娃认为，二十国集团应立即牵头开展联合行动，优先关注以下三方面：第一，缩小资金缺口，分享疫苗；第二，帮助发展中国家应对财政挑战；第三，坚持不懈实施一揽子综合举措，力争在本世纪中期实现净零排放。

格奥尔基耶娃指出，疫苗分配不均和各国财力悬殊加剧了疫情的负面影响。为此，务必要实现IMF与世界银行、世卫组织和世贸组织共同提出的目标——即到2021年底将所有国家的疫苗接种率至少提高至40%，到2022年中期至少提高至70%。然而，目前仍有70多个国家无法实现2021年的疫苗接种目标。

格奥尔基耶娃表示，为帮助这些国家完成上述目标，二十国集团应进一步提供200亿美元赠款，用于病毒检测、病患治疗以及提供医疗物资和新冠疫苗，并且增加对发展中国家的疫苗供给。

格奥尔基耶娃警告，如果新冠疫情长期存在，相对于目前预测而言，今后五年全球国内生产总值将额外减少5.3万亿美元。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部