新华社华盛顿10月27日电（记者高攀 许缘）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃27日呼吁二十国集团携手采取行动，促进世界经济复苏，尤其要增加对发展中国家的资金援助和疫苗供应，尽早结束新冠疫情。

格奥尔基耶娃当天在IMF官网刊登的博客文章中说，得益于各国超常规政策措施和新冠疫苗推广，世界经济复苏的基础尚且牢固，但变异新冠病毒对供应链乃至经济造成影响，阻碍了复苏进程。

格奥尔基耶娃表示，最近，IMF将今年世界经济增速预期下调至5.9%。未来全球经济前景存在极大不确定性，下行风险占据主导地位。同时，许多发展中国家严重缺少疫苗等资源，难以支撑其经济复苏，各国经济复苏前景持续分化。

格奥尔基耶娃认为，二十国集团应立即牵头开展联合行动，优先关注以下三方面：第一，缩小资金缺口，分享疫苗；第二，帮助发展中国家应对财政挑战；第三，坚持不懈实施一揽子综合举措，力争在本世纪中期实现净零排放。

格奥尔基耶娃指出，疫苗分配不均和各国财力悬殊加剧了疫情的负面影响。为此，务必要实现IMF与世界银行、世卫组织和世贸组织共同提出的目标——即到2021年底将所有国家的疫苗接种率至少提高至40%，到2022年中期至少提高至70%。然而，目前仍有70多个国家无法实现2021年的疫苗接种目标。

格奥尔基耶娃表示，为帮助这些国家完成上述目标，二十国集团应进一步提供200亿美元赠款，用于病毒检测、病患治疗以及提供医疗物资和新冠疫苗，并且增加对发展中国家的疫苗供给。

格奥尔基耶娃警告，如果新冠疫情长期存在，相对于目前预测而言，今后五年全球国内生产总值将额外减少5.3万亿美元。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)