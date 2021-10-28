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印度新德里超90%受检者新冠血清抗体检测阳性

2021年10月28日16:16 | 来源：新华网
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新华社新德里10月28日电（记者胡晓明）据印度媒体28日报道，在该国新德里地区进行的第六轮新冠病毒血清抗体检测中，90%以上受检者的检测结果为阳性。

据《印度时报》等媒体报道，上述检测从9月24日开始，从新德里地区的280个病房共采集2.8万个样本。这是今年4至5月印度遭受新冠疫情严重冲击后，印首都地区首次进行新冠病毒血清抗体检测。检测结果显示女性的检测阳性率高于男性。

媒体援引一位未具名政府官员的话报道说，此轮检测结果意味着在新的严重变异毒株出现前，新德里地区不太可能暴发像今年4、5月份那样的破坏性新冠疫情，但该检测结果既不能说明印首都地区已实现群体免疫，也不能说明新冠疫苗接种是否对被测地区的新冠病毒血清抗体检测高阳性率产生了作用。在今年1月进行的新德里地区第五轮新冠病毒血清抗体检测中，56.13%受检者的检测结果为阳性。

据印度卫生部28日公布的数据，印度当天新增新冠确诊病例16156例，累计确诊34231809例；新增死亡733例，累计死亡455386例。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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