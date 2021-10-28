新华社北京10月28日电 题：美国是南海地区安全的最大祸源

新华社记者李砺寒

10月7日，美国海军发布了一条消息，称核潜艇“康涅狄格”号在南海海域撞到了不明物体导致船体颠簸受损、人员受伤。事实上，这次撞击发生在5天前。耐人寻味的是，美方没有根据惯例实时公布，而是选择全程保密，直到“康涅狄格”号靠泊关岛基地后才发布，并且对事故发生的地点、过程、后果和可能带来的影响等语焉不详。

10月19日，中国国防部新闻发言人就美国海军“康涅狄格”号核潜艇碰撞事故答记者问时指出，中方对此次事件表示严重关切，要求美方采取负责任态度，尽快对此次事件作出详尽说明，给国际社会和地区国家一个满意的交代。然而，面对国际社会和周边国家的严重关切，美方的选择是把头埋进沙子里，不闻不问、遮遮掩掩。

美方想要将此事“大事化小、小事化了”，一个重要原因就是这次撞击事故看似偶然、实则必然。长期以来，美方执迷于全球霸权、单边主义，以“航行自由”为幌子搞“航行霸权”，频繁派遣航母、战略轰炸机、核潜艇等先进武器平台在南海炫耀武力、兴风作浪，严重威胁地区国家安全，加剧地区紧张局势。这也是此次事件的根源所在、危害所在。据报道，仅2020年上半年美军就派出近3000架次军机、60余艘次军舰进入南海。而今年以来，美国挑头、其他域外国家竞相参与的南海“军事化”也是愈演愈烈，军事行动呈现“手段多样化、范围扩大化、行动多边化”特征。

与此同时，随美国海军进出南海频率同步上升的，是其发生事故的概率。美军“菲兹杰拉德”号导弹驱逐舰进入南海进行演练，随后与一艘菲律宾籍货船相撞；美军“斯特塞姆”号驱逐舰闯入我中建岛12海里内海域，随后该舰一名水兵神奇失踪；美军“约翰·麦凯恩”号导弹驱逐舰闯入我美济礁12海里内海域，随后在新加坡附近海域撞上一艘油轮……面对这一连串事故，美方非但没有警醒收敛，反而变本加厉地向南海派遣军事力量“大秀肌肉”，直至此次“康涅狄格”号“命中注定”的碰撞事故。

“康涅狄格”号碰撞事故不是开始，更不会是结束。美在南海保持高密度军事存在，已成为海上交通安全的风险来源，严重威胁南海地区和平稳定及国际航路安全。这种还用冷战思维对待新形势下国际格局的做法，说明美国已经走上了一条错误的道路。如果继续一意孤行，试图通过在南海强化军事部署、不断炫耀武力的方式牵制中国的发展，“碰撞事故”只会越来越多。

海洋的和平安宁关乎世界各国安危和利益，需要共同维护，倍加珍惜。南海是地区国家的共同家园，它不仅承载着沿岸各国人民的安宁与福祉，也是构建海洋命运共同体的重要依托。实现南海地区的和平稳定和繁荣发展是中国和东盟国家的共同愿望和共同责任，符合各国的共同利益。当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势保持总体稳定。而美国作为域外国家动辄把先进舰机开进南海，为一己私利在南海地区搅浑水，对地区和平与安全有百害而无一利，不仅让南海局势不稳定，给周边国家的发展带来负面影响和不利因素，也会“搬起石头砸自己的脚”，既害人又害己。

美核潜艇碰撞事故再次表明，美方才是南海军事化的最大推手，是南海地区安全的最大祸源。美方只有停止对中国南海岛礁邻近海空域抵近侦察和针对中国的军力部署，停止在南海搞“航行霸权”，才能减少误解误判，使南海成为和平之海、友谊之海、合作之海。

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