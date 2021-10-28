【环球时报记者 杨升 王琪】中共中央对外联络部（中联部）近日举办一系列“云上”对外交流活动，时间恰逢2022年北京冬奥会开幕进入100天倒计时主题活动之际。这一属于中国和世界的盛事自然也引起参与交流的多国政党代表、前政要以及青年领袖的关注和热议，与会者对北京冬奥会满怀期待和支持，相信中国一定能办出一届前所未有的冬奥会，并对西方个别势力企图抵制北京冬奥会的政治图谋进行了谴责。

25日，中共中央对外联络部部长宋涛同“一带一路”智库合作联盟国际顾问委员会委员斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克、埃及前总理伊萨姆·沙拉夫和波黑部长会议前主席兹拉特科·拉古姆季亚等举行视频通话，就深化共建“一带一路”、推动经济复苏、抗击新冠肺炎疫情、应对气候变化、推动全球发展等领域合作交换意见。图尔克、沙拉夫、拉古姆季亚等热烈祝贺中国共产党成立100周年和新中国恢复联合国合法席位50周年，积极评价中国共产党带领中国人民在脱贫攻坚、推动共同富裕等领域取得的举世瞩目发展成就，高度赞赏习近平总书记提出的“一带一路”倡议、“全球发展倡议”和人类命运共同体理念，表示在中国共产党的领导下，中国已成为推动世界和平发展、促进人类共同进步的重要领导力量。

在接受中方媒体采访时，沙拉夫说：“我对此次冬奥会最大的期待就是希望中国能借助此次体育盛会加强同世界的‘软联通’，增强不同国家民众之间的联系。”拉古姆季亚表示：“我衷心祝贺北京成为世界上首个既举办夏季奥运会又举办冬季奥运会的城市。”他还倡议所有举办过奥运会城市的市长发出一个共同倡议，以加强团结共同应对全球性挑战。

26日下午，中共中央对外联络部同东南亚、南亚国家政党举行“云上看中共”活动。来自东南亚、南亚10个国家近30个政党和政治组织的青年政治家和媒体智库、院校等代表100多人参加。印度共产党全国委员会成员、全印学生联合会全国总书记维奇·马赫萨里在接受媒体采访时表示，中国在抗疫方面取得巨大成功，为世界树立了很好的榜样，尽管（在西方国家）有一些抵制北京冬奥会的声音，但那些炒作该话题的人都是为了实现自己的政治目的，“我们相信中国可以将这些政治图谋一一击破”。马赫萨里说：“北京冬奥会的最大意义在于向全世界传递出积极信号——尽管我们面临着这样一场世纪疫情，但中国人民和世界人民依然能走到一起，去举办这样一场盛会，这足以证明人类是可以应对疫情影响的。”

尼泊尔共产党（毛中心）中央委员、尼泊尔国际关系研究所副主席布拉吉·乔拉甘表示：“中国是尼泊尔的好邻居，北京举办冬奥会在尼泊尔是一个重要新闻，尼泊尔人同样也在热烈讨论着即将到来的冬奥会。中国的宣传报道在尼泊尔很多的主流媒体上也可以看得到。”谈到某些国家政客扬言要抵制北京冬奥会，乔拉甘说：“中国的道路是光明的。中国举办冬奥会，将加强世界各国的团结，这样的方式是极好的。在冬奥会筹备和举办过程中，全世界都要给予应有的配合。尼泊尔位于高山地区，滑雪运动传统和基础深厚。尼泊尔一定会积极配合中国。”

马来西亚青年理事会最高理事依占·哈齐姆表示：“我毫不怀疑北京成功举办一届‘最好冬奥会’的能力。我们在2008年北京夏季奥运会时，就已看到中国在全球陷入经济危机的背景下如何非常成功地举办奥运会。”

来源：环球时报

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