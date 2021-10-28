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葡萄牙议会否决2022年预算案或致提前选举

2021年10月28日14:30 | 来源：新华网
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新华社里斯本10月27日电（记者赵丹亮）葡萄牙议会27日下午投票否决了政府提交的2022年预算案，这或将引发该国提前举行议会选举。对此，总统德索萨已启动紧急磋商程序，商讨应对方案。

在当天议会表决中，总理科斯塔领导的社会党少数党政府被其传统盟友葡萄牙共产党和左翼联盟抛弃。双方在劳工权利、最低工资、社会福利、各工会工资集体谈判权等问题上产生严重分歧。

总统府网站当晚发表声明说，德索萨已启动紧急磋商程序，与议长罗德里格斯和科斯塔当晚举行会谈，随后几天还将分别召见各政党代表，召开总统咨询会议等，以确定危机处理方案。

德索萨几天前表示，如果政府预算案遭议会否决，他将根据宪法授权，解散议会并宣布提前举行议会选举。根据葡萄牙宪法，必须在解散议会的60天内举行选举。

科斯塔领导的社会党少数党政府于2019年成功连任，任期至2023年。科斯塔表示，即使预算案遭否决，他也不会辞职，他期待在新一轮大选中获得更大的民众授权，来推行其倡导的经济恢复计划。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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