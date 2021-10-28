新华社联合国10月27日电 中国常驻联合国副代表耿爽27日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言，呼吁各方为叙利亚政治进程创造条件。

耿爽说，中方欢迎第六轮宪法委员会会议按期举行，注意到本次会议没有取得预期成果。在叙利亚继续遭受外国占领、单边制裁和恐怖主义之害的背景下，在叙各方政治互信严重缺失的现状下，在叙利亚的前途命运不完全掌握在叙利亚人民手中的情况下，宪法委员会工作遭遇困难、出现波折并不令人意外。

他说，中方呼吁叙各方就如何推进宪法起草达成谅解，同联合国叙利亚问题特使保持建设性沟通。叙各方以及对叙利亚有影响力的各方应采取切实措施，将“叙人主导、叙人所有”原则落到实处，并从反恐等共识领域入手，开展积极合作，逐步积累互信，为政治进程创造条件，为特使工作提供实质性支持，共同推动落实安理会第2254号决议。

耿爽说，上周，叙利亚大马士革发生恐怖袭击，造成人员伤亡。中方对此强烈谴责，向遇难者家属和伤者表示慰问。中方反对一切形式的恐怖主义，支持叙利亚政府反恐努力。恐怖主义是人类社会的公害。安理会应对在叙利亚的恐怖势力发出一致、明确的信号，杜绝双重标准。

他说，叙人道主义形势令人担忧。随着冬天临近，人道需求将进一步上升。国际社会要人道援助和经济重建并重，通过多管齐下帮助叙利亚人民应对多重挑战。中方赞赏世界粮食计划署、世界卫生组织、儿童基金会等机构在叙全境开展的大规模人道救援行动。8月31日，世界粮食计划署首次从阿勒颇向伊德利卜跨线运输人道物资，这是一个重大突破。希望有关各方共同努力，争取就西北部跨线救援行动达成机制性安排。中方欢迎联合国开发计划署、难民署等机构在叙利亚积极开展早期恢复和民生项目，为叙利亚人民修复基础设施、清理废墟、提供培训和就业机会。叙利亚近期同埃及、约旦、黎巴嫩开展了天然气合作。中方鼓励地区国家加强互动、相互帮扶，共同改善地区经济和人道局势。单边制裁加剧叙经济和人道危机，与国际社会的努力方向背道而驰，必须立即解除。

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