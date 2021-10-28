新华社北京10月28日电 10月27日，国务委员兼外交部长王毅以视频讲话方式出席第二次阿富汗邻国外长会。

王毅表示，今年9月召开的首次阿富汗邻国外长会是一个创举，正式启动了阿富汗邻国协调合作机制，发表了内容丰富的联合声明，确立了合力应对阿富汗变局的政治共识，显示了邻国的独特作用，明确了邻国的合理关切，受到国际社会的重视。中方愿与各方共同努力，在首次外长会基础上，继续发挥邻国优势，突出邻国特色，加强邻国合作，为阿富汗实现长治久安贡献邻国力量。

王毅指出，阿富汗正处在由乱及治的关键阶段，挑战与机遇并存，困难和希望同在。作为邻国，我们都希望看到一个和平稳定、经济发展、民族和谐、睦邻友善的阿富汗。近期国际社会包括前些天结束的“莫斯科模式”会议也表达了对阿富汗形势发展的期待和关切。面对新形势，我们应当在尊重阿富汗主权、独立、领土完整，坚持“阿人主导、阿人所有”原则基础上，进一步加强涉阿问题协调合作，推动阿富汗形势止乱回稳，防范阿富汗安全问题外溢，支持阿富汗走上良政善治之路。

王毅提出四点建议：

一要积极接触引导。要重视阿富汗临时政府的适应性和可塑性，以理性务实态度同其对话交流，增进相互信任，施加正面影响。推动阿富汗坚持广泛包容的政治取向，实施温和稳健的内外政策，切实保护少数族裔、妇女儿童权益，同时坚决打击恐怖主义，发展睦邻友好合作。邻国之间难免存在分歧，但僵持对立不是长久之策，应本着向前看精神，照顾彼此关切，寻求和平共处。

二要扩大多边协调。要推动各类涉阿机制相辅相成、形成合力，支持联合国在维稳防乱、紧急施援等方面发挥关键协调作用。敦促美国等西方国家对阿富汗脱困重生承担起首要责任，当前尤应尽快解除对阿单边制裁，使阿国家资产尽快用于民生急需。世界卫生组织也应加强协调，提供更多疫苗和医疗防护物资，帮助阿富汗早日控制新冠疫情。

三要加强反恐合作。不仅要鼓励阿富汗新政权同恐怖势力划清界限，还要支持其自主、坚决、有效地打击包括“伊斯兰国”“东伊运”在内的各类极端恐怖组织。积极考虑适时同阿方开展双多边反恐对话合作。通过联合国、上海合作组织等多边平台，构筑反恐统一战线。

四要推进和平重建。作为邻国，应采取协调有力行动，逐步扩大同阿富汗的经贸往来，探讨基础设施的互联互通，帮助阿富汗参与到共建“一带一路”的合作进程中来。世界银行、国际货币基金组织等也应考虑如何对阿恢复融资支持，助力阿富汗走上良性发展道路。

王毅表示，作为负责任大国和邻国，中国一直在阿富汗问题上发挥建设性作用。首次外长会上，中方宣布向阿富汗提供2亿元人民币紧急人道主义援助，首批援助物资已运抵喀布尔，剩余物资正陆续发运。中方将继续在力所能及范围内向阿富汗人民提供支持和帮助。中方愿同各方一道，推动阿富汗邻国协调合作机制行稳致远，为帮助阿富汗人民早日安居乐业、实现和平发展发挥积极作用。

与会各方强调，当前阿富汗局势正处关键时期，阿邻国及重要地区国家应及时协调立场，采取必要举措，发挥更大作用。对阿当前困局负有主要责任的国家应该切实履行承诺，向阿富汗提供急需援助。国际社会应在尊重阿富汗主权独立和领土完整的前提下，同阿方积极接触对话，鼓励引导阿富汗组建包容性政府、施行温和稳健的内外政策，切实履行承诺坚定打击恐怖主义，保护妇女、儿童和少数族裔权利，同世界各国特别是邻国和睦相处。呼吁国际社会以及联合国等国际组织向阿提供更多紧急人道援助，深化对阿经济合作与互联互通，助阿实现安全稳定与经济重建。

本次会议在伊朗首都德黑兰召开，采取线上线下结合方式。会议由伊朗外长阿卜杜拉希扬主持，伊朗第一副总统穆赫贝尔致开幕辞，联合国秘书长古特雷斯发表视频致辞。土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、巴基斯坦外长库雷希、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、乌兹别克斯坦外长卡米洛夫与会，俄罗斯外长拉夫罗夫发表视频讲话。中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇现场参会。会议发表了联合声明。根据各方共识，第三次外长会将于2022年在中国举行。

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