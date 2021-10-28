日本国会众议院选举定于本月31日投票，首相岸田文雄承诺向国民呈现一个“脱胎换骨”的自由民主党。只是，这次选举虽然出现不少新面孔，名字却很耳熟，他们来自日本政治世家，寻求延续“政治王朝”。

【子欲承父业】

共同社27日报道，现年38岁的山口晋前一天在首都东京附近的埼玉县启动竞选活动。他的父亲山口泰明现年72岁，是自民党重量级人物，曾任选举对策委员长。

“我将沿袭父亲的政策原则，”山口晋在竞选演说中表态，“地区不发展，国家无法发展。”不少有资历的自民党籍国会参议员为这名新人站台，提醒当地老乡勿忘山口泰明的“业绩”，呼吁支持他的儿子。

另一名资深议员、前内阁官房长官盐崎恭久现年70岁，同样不打算参加本届众院选举，而是让当律师的儿子在爱媛县参选。其他自民党“老人”中，73岁的前国会对策委员长川崎二郎、前内阁官房长官河村建夫也选择隐退，让儿子接过衣钵。

培养子承父业的世袭议员，再从中产生首相，是日本政坛一大特色。“世袭政治”并非日本独有，但日本国会议员“世袭”比例高于其他国家。

共同社报道，本届众议院选举自民党候选人336名，其中31%、即104人的家庭有政治背景，比如，父亲或祖父曾任国会议员。在最大在野党立宪民主党，这一比例是12.1%。

【难改老传统】

东京大学政治学教授内山融认为，自民党内“世袭”现象严重，原因在于出身政治望族的年轻人拥有赢得选举的三大优势，也是必要条件，即“地盘”（选民支持基础）、人气和资金。

内山说，竞选成功需兼具人脉与财力，否则即便有学识、有想法，想在政界站稳脚跟“可能性较小”。

自民党一直寻求修改党规，对支持有政治背景的竞选人施加严格标准。去年11月，时任党首、首相菅义伟说，自民党应当对“世袭政治”有所限制。

然而，继任者岸田本月4日组建新内阁，多名内阁成员依然来自政治家族。比如，68岁的铃木俊一接替麻生太郎出任财务大臣，其父铃木善幸曾出任首相。岸田本人与日本历史上多数首相相似，同样出身政治世家。

立宪民主党没有明确否定“世袭政治”。党首枝野幸男今年6月表示，不应当简单地把世袭政治视为坏事。这一在野党支持前国家战略、经济财政和消费者行政担当大臣荒井聪的儿子在北海道竞选众议员。

日本选民对“世袭政治”褒贬不一。在埼玉县，一名自民党支持者称赞本党一名资深议员急流勇退，给儿子让路，认为相比陌生人，议员后代更值得信赖。一名74岁的选民则说：“日本政治家似乎把国家政治当成一门家族生意。”（陈丹）（新华社专特稿）

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