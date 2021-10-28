遭军方扣押的苏丹过渡政府总理阿卜杜拉·哈姆杜克26日回到自己家中。

苏丹武装部队总司令阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉同一天说，军方行动“并非政变”。他承诺组建一个新的非军方政府来引导过渡进程。

【总理回家】

过渡政府总理办公室26日说，哈姆杜克夫妇已回到家中，目前处于“严密监视”下，而数名过渡政府部长和苏丹主权委员会成员仍被军方扣押，地点不明。

布尔汉26日早些时候在新闻发布会上说：“总理（哈姆杜克）之前在家中。但我们担心他会有危险，所以将他带到我家，和我待在一起……他身体状况良好。”

布尔汉说，军方“逮捕了一些部长和政界人士”，其中受到刑事指控者将被羁押，可能会因“煽动对抗军方”而受审，其余人将获释。

苏丹军方25日在首都喀土穆突然发起行动，扣押一些官员。过渡政府说，军方扣押了哈姆杜克夫妇、数名过渡政府部长和主权委员会非军方成员。布尔汉随后通过国家电视台宣布，实施国家紧急状态，解散主权委员会和过渡政府，将成立新政府。

主权委员会是苏丹过渡时期国家权力机构，由军方和非军方共11人组成，布尔汉任主席。哈姆杜克领导的过渡政府由非军方官员组成。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯25日谴责苏丹军方的行动，要求立即释放哈姆杜克及其他被扣官员。

【“并非政变”】

布尔汉26日在新闻发布会上说，苏丹“上周的危险局面可能导致国家陷入内战”，军方行动是为“纠正过渡路线”，“并非政变”。

布尔汉说，新组建的政府“将是完全非军方的政府，由这个国家有能力的人组成，绝不会包含偏心的人”，一旦组建完成，国家紧急状态就会取消。

2019年4月，苏丹军方推翻时任总统奥马尔·巴希尔，成立过渡军事委员会。同年8月，过渡军事委员会与非军方政治势力达成协议，解散过渡军事委员会，双方成立苏丹主权委员会。9月，苏丹过渡政府成立，哈姆杜克出任总理。

经历两年艰难过渡，苏丹政局最近再度紧张。军方要求改组过渡政府，非军方官员则指责军方意欲夺权，双方支持者在喀土穆举行示威游行。

布尔汉25日宣布紧急状态时说，军方仍会推进过渡进程，新成立的政府将领导国家，直至2023年7月举行选举，国家政权最终会交给非军方政府。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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