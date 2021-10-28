美国等10个西方国家驻土耳其大使馆25日分别发表声明，声称遵守《维也纳外交关系公约》中关于外交官不得干涉驻在国内政的条款。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安随即表示，这10国大使先前直接针对土方主权，土方不得不予以回应，10国使馆最新发表的声明说明这些大使“已经收手”。他告诫这些大使今后发表言论要更谨慎。

【使馆声称守规矩】

这10个国家是美国、法国、德国、加拿大、挪威、瑞典、丹麦、荷兰、芬兰和新西兰。10国大使本月18日发表联合声明，呼吁土耳其释放被土方指控参与2016年未遂政变的商人奥斯曼·卡瓦拉。

土耳其外交部19日召见这些国家的大使，谴责他们干涉土耳其司法系统。埃尔多安23日说，他已指示外交部长宣布10国大使为“不受欢迎的人”。

埃尔多安25日在总统府召开内阁会议。按外交人士说法，这场会议可能决定是否宣布10国大使“不受欢迎”。

在会议举行期间，美国驻土耳其大使馆在社交媒体发文：“就关于10月18日声明的问题，美国需要指出，美方依然遵守《维也纳外交关系公约》第41条。”

其他9国使馆随后在社交媒体发布类似声明或转发美方声明。

维也纳公约第41条规定，外交人员应遵守驻在国法律法规，不得干涉驻在国内政。

【土方告诫须审慎】

埃尔多安在内阁会议结束后发表讲话说，10国大使先前发表的声明直接针对土方司法系统和主权，是对土耳其法官、检察官等司法人员的“极大侮辱”，作为国家元首他“有责任给予必要回应”。

“我们并非要制造危机，而是要捍卫我们的法律、尊严、利益和主权，”他说，“今天，随着这些使馆发布新的声明，他们已在诽谤我们国家和民族一事上收手”。

埃尔多安说，他相信，这些大使今后发表涉及土方主权的言论时会“更加谨慎”。

媒体评述，10国使馆的最新声明和埃尔多安对此的表态标志着紧张局势降温，避免了土耳其驱逐10国大使这一局面出现。

美国国务院发言人内德·普赖斯25日晚些时候在记者会上声称，美国使馆的最新声明“意在强调10月18日的声明符合（维也纳公约）第41条”。

普赖斯说，美方将继续“促进法治和对人权的尊重”，将继续“按照第41条与土耳其打交道”，以对话解决分歧，在有共同利益的事务上合作。

土耳其商人卡瓦拉现年64岁，拥有家族企业和基金会。他2017年10月在伊斯坦布尔市被拘留，先后受到与土耳其2013年反政府示威和2016年未遂政变相关指控。其案件下一场听证会定在11月26日。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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