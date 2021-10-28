韩国总统文在寅26日在青瓦台会见热门“接班人”、执政党共同民主党总统候选人李在明。李在明曾与文在寅有过激烈交锋，被视为党内“反文派”。韩国媒体分析，这次会面将有助于打破两人不和的传闻，让李在明获得党内更多支持。

这次会面时长大约50分钟。青瓦台官员说，两人会面气氛友好，围绕文在寅前一天发表的施政演说、产业重组和气候变化等一系列话题展开讨论。

文在寅祝贺李在明当选共同民主党总统候选人，希望后者在竞选过程中“多提好政策、展开善意竞争”。

针对李在明与党内竞争对手、前国务总理李洛渊“握手言和”一事，文在寅给予高度评价。李洛渊曾是共同民主党党首并在文在寅政府出任过国务总理，据信是文在寅的亲信。李在明本月10日赢得党内选举后，排名第二的李洛渊一度提出异议，两人曝出不和传闻。

韩国媒体援引政府消息人士的话报道，李在明早有到访青瓦台的计划，但被告知应先解决党内纷争。

李洛渊近两周未公开露面后，24日与李在明会面。两人在媒体面前拥抱，商定为明年的总统选举携手合作。作为党内重量级人物，李洛渊决定担任李在明总统选举对策委员会顾问。

在与李在明的会面中，文在寅提及2017年总统选举党内竞选时两人的交锋。他说，两人虽然有过竞争，但选举结束后分别作为总统和京畿道知事治国理政，他对此感触颇深。

李在明感谢文在寅的会面邀请，强调自己是文在寅政府的一员：“我将为文在寅政府的成功竭尽全力。”韩国媒体解读，这番话意在拉拢党内文在寅的支持者。

这次会面得到韩国各政党高度关注，焦点是两人是否会提及李在明所涉贪腐案这一敏感话题。这起贪腐案近期持续发酵，由于关联总统选举，已成为韩国近期最热门话题之一。青瓦台官员说，两人没有谈及此事。

韩国社会舆论研究所25日发布的民调结果显示，在人气短暂下滑后，李在明重夺“领跑”优势，支持率高于主要竞争对手、在野党国民力量党两名潜在候选人。

这项民调显示，如果李在明与前检察总长尹锡悦对决，两人支持率分别为37.5%和33.6%。如果总统在李在明与国会议员洪准杓之间产生，两人支持率分别为36.7%和34.8%。这项民调误差为正负3.1个百分点。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)