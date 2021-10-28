新华社德黑兰10月27日电（记者高文成 王守宝）第二次阿富汗邻国外长会27日在伊朗首都德黑兰举行。

本次会议由伊朗主持，伊朗、巴基斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦五国外长在现场参加会议，中国和俄罗斯两国外长以视频方式出席。

据伊朗媒体报道，伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希扬在会上提出解决阿富汗危机的六点倡议，包括建立包容性政府、公平分配人道主义援助、建立情报和安全机制等。他说，阿富汗危机是强权不当干预的结果。美国20年前打着反恐旗号发动阿富汗战争，今年又“不负责任地逃离战场”，造成如今局面。希望本次会议能成为阿富汗邻国就共同关切开展务实合作的平台。

巴基斯坦外长库雷希在发言中呼吁国际社会关注阿富汗人民的经济状况，呼吁有关国家解除对阿海外资产的冻结，防止阿富汗发生人道主义悲剧。

俄罗斯外长拉夫罗夫说，俄罗斯支持在阿富汗建立一个包容性政府。阿富汗目前局势是美国长期在该国军事存在的结果。俄罗斯已准备好向阿提供人道主义援助。

根据会议通过的联合声明，与会各方强调支持阿富汗主权、政治独立、领土完整以及内政不受干涉；表示阿富汗邻国将大力支持阿实现和平、稳定与民族和解，鼓励包括塔利班在内的阿各方继续为解决遗留问题和国家未来发展进行政治对话和磋商；呼吁国际社会向阿提供紧急人道主义援助以防止出现人道主义危机，采取具体措施向阿提供抗击新冠疫情援助，以遏制疫情蔓延等。

应巴基斯坦政府倡议，首次阿富汗邻国外长会9月8日以视频方式举行，巴基斯坦、中国、伊朗、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国的外长或副外长出席会议。

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