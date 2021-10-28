新华社莫斯科10月27日电（记者李奥）克里姆林宫网站27日发表声明说，俄罗斯总统普京当天在出席第16届东亚峰会视频会议时表示，此前俄方向有关国家提出的暂停部署中程和中短程导弹的提议仍然有效。

普京表示，俄方曾多次指出，俄美《中导条约》失效后，亚太地区有可能出现中程和中短程导弹，并可能由此引发新的军备竞赛。俄方深知当前局势发展的危险性，因此此前单方面宣布暂停在亚太以及全球其他地区部署中程和中短程导弹。俄方也因此曾呼吁所有相关国家就暂停部署中程和中短程导弹问题认真磋商。俄方的这一提议目前仍然有效力，甚至更加具有现实意义。

普京说，俄方始终支持在亚太地区构建平等和不可分割的安全体系，在尊重主权、相互平等以及互相尊重等国际法准则基础上强化建设性对话。只有这样才能够消除现有以及新出现的威胁，解决亚太地区以及国际社会面临的急迫问题。

俄罗斯外长拉夫罗夫当天在莫斯科与到访的韩国外长郑义溶会谈后举行的记者会上说，虽然他和郑义溶在会谈中没有谈到美国可能在韩国部署中程和中短程导弹的问题，但俄罗斯对美国谋求在欧洲和亚太地区部署中程和中短程导弹表示担忧。

据俄罗斯媒体报道，2019年9月，普京曾向包括北约成员国在内的有关国家发出倡议，希望有关各国就在欧洲和世界其他地区暂停部署中程和中短程导弹举行磋商。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)