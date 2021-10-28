人民网伦敦10月27日电 （武一丹）10月27日，英国主流大报《卫报》网站以《中国在气候变化问题上重信守诺，成效显著》为题，登载中国驻英国大使郑泽光署名文章，介绍中国在应对气候变化问题上的政策立场。

图片来源：中国驻英国大使馆网站

郑泽光在文中表示，英国主办的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）即将举行，我听到一些人对中国能否兑现减排承诺表达担心，认为如果没有中国真正参会并作出更大贡献，COP26以及全球应对气变的努力很难成功。如果你对中国有足够的了解，就会知道中国减少碳排放、实现绿色发展是认真的，中国会说到做到，上述担心是多余的。

他指出，国际社会必须认识到，作为一个拥有14亿多人口、仍处工业化、城镇化进程中的发展中大国，中国为全球应对气变所提出的国家自主贡献目标及采取的政策举措实属不易。中国自加压力既是为了实现本国可持续发展、造福自己人民，也是为保护生态、应对气候变化的全球努力作出重大贡献。作为已经工业化几百年、留下大量历史欠账的发达国家，理应为治理污染、保护人类环境作出更大贡献，而不是一味向中国和其他发展中国家转移责任。中国愿同英方落实好两国领导人重要共识，加强COP15和COP26沟通协调，支持COP26取得积极成果，推动《巴黎协定》全面有效持续实施。

他表示，各方要坚持《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的原则和要求，把完成《巴黎协定》实施细则特别是第六条市场机制的谈判，推动发展中国家关心的适应、资金等议题取得积极进展作为重要目标。要坚持共同但有区别的责任、公平和各自能力原则。发达国家理应也必须承担率先大幅减排义务，这是早日实现全球整体净零排放的关键。发达国家还应大幅提升为发展中国家提供资金、技术、能力建设支持的力度，避免设置绿色贸易壁垒，帮助他们加速绿色低碳转型。要聚焦落实，增强国际互信，特别要落实几年前发达国家作出的到2020年向发展中国家每年提供1000亿美元资金的承诺。

郑泽光最后表示，中英在保护生物多样性、应对气候变化等方面合作潜力大。我们要和国际社会一道，加强绿色发展、生态保护领域的政策对话、政策协调和务实合作，造福两国人民，推动共建地球生命共同体。

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