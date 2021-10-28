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中国驻荷兰使馆驳斥荷兰《电讯报》涉台谬论

2021年10月28日07:10 | 来源：新华网
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　　新华社海牙10月27日电 中国驻荷兰使馆发言人近日致函荷兰《电讯报》，对该报在个人评论版刊登的涉台谬论予以驳斥。

　　中国驻荷兰使馆发言人在信中说，荷兰《电讯报》在个人评论版刊登了一篇关于台湾问题的评论文章，该文章严重歪曲关于台湾历史和近日台海局势的事实，鼓吹荷兰放弃一个中国原则。这种观点非常危险甚至是别有用心。

　　发言人说，这篇文章渲染所谓“中国军事威胁”，鼓动荷兰支持“台湾独立”。这种论调只会持续向“台独”势力发出错误信号，对“台独”分裂活动推波助澜，给岛内民众带来更多负担和灾难，并严重伤害中荷关系，可谓有百害而无一利。

　　发言人指出，该文作者作为前任荷兰外交官和现任美国智库学者，却在荷兰媒体散布荒谬言论，挑拨中荷关系，其背后动机让人怀疑。

　　发言人强调，台湾问题纯属中国内政，事关中国核心利益和中国人民民族感情，不容任何外来干涉。中国领导人指出，以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益。我们坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。我们相信，祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。这也是包括2300万台湾同胞在内的全体中华儿女的共同心声。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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