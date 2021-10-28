新华社贝尔格莱德10月27日电 当地时间10月27日，塞尔维亚总理布尔纳比奇在贝尔格莱德会见国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达李克强总理对布尔纳比奇总理的亲切问候。王毅说，在两国元首战略引领下，中塞关系始终保持强劲发展势头，为两国人民带来实实在在的利益，为地区和平稳定发挥了重要作用。中塞合作项目遍及各领域，取得良好经济社会效益。中塞关系已成为互利合作的标杆、共建“一带一路”的样板、中国—中东欧国家合作的典范。

王毅表示，新冠疫情发生以来，中塞坚定地站在一起，两国友好的感人画面永远定格在双方交往的史册中，成为中塞“铁杆友谊”的生动写照。对中国而言，塞尔维亚朋友就像家人一样，我们深切感受到塞尔维亚人民热烈的、发自内心的友好情谊。中方赞赏塞方一贯坚定支持中方的核心利益和重要关切，珍视同塞方的深厚情谊，将中塞关系置于对欧交往的优先地位，愿同塞方共同发展，共享繁荣。双方要推进共建“一带一路”重点项目，拓展绿色经济、清洁能源、能源高效利用、互联网+、跨境电商、大数据、云计算、智慧城市、5G等领域合作，为实现可持续发展提供更加强大的动力。

布尔纳比奇请王毅转达对李克强总理的良好祝愿。布尔纳比奇祝贺中国共产党成立100周年，表示塞方高度关注并积极支持习近平主席提出的“全球发展倡议”，由衷钦佩中国共产党在消除贫困和促进经济社会发展方面取得的伟大成就。中国是激励塞尔维亚奋进的榜样，增强了我们走自己发展道路的信心。塞尔维亚人民永远不会忘记，中方为塞抗击疫情雪中送炭，无私帮助塞保障民生，并积极支持塞经济快速发展。塞中友好坚不可摧，务实合作硕果累累。发展对华合作完全符合塞尔维亚现实和长远利益。不管国际风云如何变化，不管受到什么样的压力，塞方都将坚定不移奉行对华友好政策。愿同中方落实好共建“一带一路”重点项目，加强基础设施、数字经济、人工智能、生物科技各领域合作，推动塞中关系不断迈上新台阶。

双方一致同意支持并用好在对方国家设立的文化中心，夯实中塞友好的民意基础。

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