新华社贝尔格莱德10月27日电 当地时间10月27日，塞尔维亚国民议会议长达契奇在贝尔格莱德会见国务委员兼外长王毅。

王毅转达栗战书委员长对达契奇议长的亲切问候，祝贺达契奇当选塞国民议会议长。王毅说，议长先生长期致力于中塞友好，在中国发生新冠肺炎疫情期间，作为外长，率先“逆行”访华，表达对中国人民的支持，中方对此铭记于心。对华友好已成为塞尔维亚超越党派的共识，中塞“铁杆友谊”也得到14亿中国人民广泛认同支持。中塞要继续在大是大非问题上坚定站在一起，共同捍卫发展中国家的正当权益，共同维护国际关系基本准则，共同弘扬国际公平正义。

王毅表示，立法机构合作是中塞关系的重要组成部分。今年，栗战书委员长同议长先生举行视频会晤，达成重要共识。两国立法机构保持密切交往，围绕治国理政、立法监督、国家发展战略等开展交流，为两国各领域合作提供了法律保障和政策支持。中方愿继续加强两国立法机构合作，不断夯实中塞友好的民意和社会基础。

王毅还向达契奇介绍了中国发展全过程人民民主的丰富实践和重大意义。

达契奇请王毅转达对栗战书委员长的良好祝愿。达契奇说，塞中双方始终互尊互信、相互支持。塞尔维亚人民是中国人民最真诚的朋友，塞方坚定致力于发展对华友好合作，愿开展两国立法机构高层互访和治国理政交流，积极推进塞中全方位合作，为两国关系全面发展发挥更积极作用。

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