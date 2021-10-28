本报记者 赵晓霞文/图

由中国教育国际交流协会主办的2021中国国际教育展（北京站）日前举行，首设中外合作办学院校及项目成果展区。

在现场负责咨询的南京传媒学院校方代表杨青（左一）正在向咨询者介绍相关情况。

威斯康星州立大学斯托特分校展台吸引了不少寻求合作的中国院校代表。

由中国教育国际交流协会主办的2021中国国际教育展（北京站）日前举行，来自英国、美国、法国、比利时、加拿大、德国等20多个国家和地区的近300所海内外院校参展，这也是疫情以来该教育展首次线下亮相。

首设中外合作办学展区

10月23日上午10时，北京国家会议中心，美国威斯康星州立大学斯托特分校的展台前吸引了不少寻求合作的中国院校参展人员，展板上关于“郑州大学与美国威斯康星大学斯托特分校合作举办机械工程专业本科教育项目”更是引起很多观展者的兴趣，问题集中在能否复制类似的合作模式。

“我们的合作方式有两种类型，一类是本科，一类是高中……”从开展起，招生官杨敬锋的介绍就没中断过。建校于1958年的辽宁省彰武县高级中学是希望合作的院校之一，该校两位工作人员不仅准备充分，带来了盖着学校公章的简介，还在和杨敬锋咨询交流之后现场达成了进一步合作的意向。

威斯康星州立大学斯托特分校展台的热闹可谓中外合作办学院校及项目成果展区受到欢迎的缩影，该展区虽是中国国际教育展连续举办20余年来首次增设，但在教育展现场备受关注。

确实，“不出国的留学”正成为越来越多学子的选择。南京传媒学院展台前，丁女士正在为孩子咨询艺术类学习情况。“我的孩子从小就参加艺术团体，合唱、长笛都不错。到教育展看看艺术类项目，就是希望给孩子多一个上学的选择。”丁女士说，她关注的主要问题集中在学费、学校考试的时间及面试采取哪种方式。

据在现场负责咨询的南京传媒学院校方代表杨青介绍，该学院目前开设中外合作办学本科教育项目、国际本科2＋2/3联合课程项目和国际本科预科1＋3/4（韩国）项目，针对丁女士孩子的具体情况，后两个项目相对比较适合。

“第一个项目于今年获批，招生计划是120个，参与高考统招录取。后两个项目以往每年招300个学生，受疫情影响，今年略有下降，但总体还是不错。”杨青说。

中国教育国际交流协会秘书长王永利表示，和出国留学相比，未来中外合作办学是一个非常重要的方向，可以让国外的优质教育资源在国内落地、生根。

国外院校助力合作

2021年秋季学期来临之际，在全球新冠肺炎疫情形势依然严峻的背景下，教育部曾发布消息，表示继续支持部分中外合作办学机构和项目以及内地（大陆）与港澳台地区合作办学机构和项目通过自主招生，缓解疫情影响下我学生无法出国学习的困难。

国内学子有“不出国留学”的需求，海外院校也积极推出相关措施和中国院校开展多种形式的教育合作。

新西兰教育国际推广局相关负责人在接受本报记者采访时表示，新西兰各大学日益认识到与国外大学建立更为深入、更加直接的伙伴关系至关重要。中新教育合作已有近20年的历史，两国院校开展了许多合作办学项目、设立了一批合作办学机构。两国间本科及以上级别合作项目已达23个，合作办学机构增至4家，总数达到27个。

“为使因旅行限制滞留在中国的学子们有更好的学习空间及学术支持，目前为止，新西兰有5所高校与中国高校合作，联手开设11个学习中心。这些学习中心的建立，使得学生们可以在疫情期间获得最大化留学体验。在与同专业的同学共同学习网上课程的同时，还能获得来自学习中心老师的面对面辅导。”该负责人说。

爱尔兰院校不断加强与中国政府教育相关部门的联系与合作，截至2021年6月的数据显示，中国与爱尔兰合作办学机构及项目合计有96个，其中专科项目32个、本科项目54个、硕士项目2个，合作办学机构8个，多数项目为中国学生提供本科阶段3+1、2+2的学习交流并获得学位的机会。

相关专家表示，受疫情和国际形势变化的影响，学生流动和出国留学受到冲击，作为“不用出国的留学”，中外合作办学也迎来了比往常更高的热度。

换种方式享受国际教育

相关数据显示，全国经审批机关批准且在办的中外合作办学机构、项目共有逾2300个。总体上，高等教育中外合作办学机构、项目（含专科）占办学机构、项目总数的90%左右，涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学等11个学科门类200多个专业。合作对象涉及800多所外方高校，700多所中方高校。

中国全球化智库（CCG）与西南财经大学发展研究院共同研究编著的《中国留学发展报告（2020～2021）》表明，当前中国出国留学人数增速有所下降，部分原因是中外合作办学发展日趋成熟，不出国门就可享受到高质量的国际化教育。同时，疫情下的通行限制让中外合作办学中的“在地留学”愈加受青睐。

教育展上，长安大学长安都柏林国际交通学院引得不少观展者驻足。据参展的校方代表王安然介绍，该学院是长安大学与爱尔兰都柏林大学合作举办的非独立法人中外合作办学机构，为长安大学二级学院建制，于2020年4月获得教育部批准开展本科学历教育。学院开展的3个中外合作办学专业均为4年制本科专业，3个专业均入选首批国家级一流本科专业。

“目前，我们实行的是‘4＋0’双学籍、双学位、双语教学的联合培养模式，使学生共享两校优质教学资源，兼备国外国际技术，实现‘不出国’的留学。”王安然说。

“如果在国内享受到的是国外优质教育资源，还是希望孩子在国内读。”王先生指着长安大学长安都柏林国际交通学院介绍册中的“70%的核心专业课程由爱尔兰都柏林大学教师以全英文方式现场授课”说，“从获取知识的角度来看，这和出国留学区别不大。尤其是疫情之下，肯定是选择在国内读。”

将目标定于上海纽约大学的武莉（化名）和王先生持相同的观点，“虽然原来准备出国留学，但现在海外疫情形势还不乐观，加上国内中外合作办学院校的教育质量越来越高，就改变了计划”。

(责编：牛镛、岳弘彬)