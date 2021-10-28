本报记者 林子涵

据英国《卫报》网站报道，国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西近日表示，美国、英国、澳大利亚建立的三边安全伙伴关系（AUKUS）开了一个先例，其他国家可能会效仿澳大利亚，寻求建造核动力潜艇，引发严重的核扩散风险。

日韩出现拥核声音

自美英宣布将向澳提供核潜艇技术以来，核技术相关话题激起一轮“链式反应”。

据日本《外交学者》杂志网站报道，日本行政改革担当大臣河野太郎上月在自民党总裁选举的电视辩论中表示，发展核潜艇对日本来说是一项“非常重要”的能力，必须全方位研究使用区域、部署成本及运营等问题。

另据韩媒消息，韩国在野党“国民力量党”议员本月表示，韩国应与美国协商，重新在韩部署战术核武器，成为美国“真正的盟友”。

《日经亚洲评论》网站发文指出，《不扩散核武器条约》规定非核国家必须接受国际原子能机构的监督保障措施。然而，用于核潜艇燃料的高浓铀却可免于国际原子能机构的审查。AUKUS协议利用了条约的这一漏洞，存在严重的安全风险。有兴趣购买或开发核潜艇的无核国家，可能会利用这一先例来生产和储存可用于核武器的高浓铀，对核不扩散体系造成严重冲击。

致核问题复杂化

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员徐秀军接受本报记者采访时表示，美英澳围绕核潜艇达成合作，产生的负面影响集中在三个方面：第一，加剧大国间核竞争。美国拉拢非核国家加入自己的核威慑体系，使大国核军备竞赛呈现新态势。第二，使全球已有的核问题进一步复杂化。在伊核、朝核问题尚未解决的情况下，美英澳的合作又给世界增加新的难题，即澳大利亚的核问题。第三，为一些无核国家趁机实现有核化提供借口，同时对核的研发利用起到不良示范效应，加剧全球核问题的连锁反应。“从一些国家的表态来看，部分无核国家已经对美英澳的核潜艇合作表示了欢迎和支持，这种立场必须加以防范”。

英国国防参谋长卡特日前表示，AUKUS不是排他性的，日本、加拿大、新西兰等五眼联盟国家及其他“志同道合的伙伴”可能加入。他还称，AUKUS三方要进一步加强信息共享。

“当今世界面临的问题原本多为非传统安全问题，包括新冠肺炎疫情、气候变化等人类共同挑战。然而AUKUS使原本降温的核威胁等传统安全问题再次升温。如果AUKUS‘扩容’，传统安全威胁将进一步加大。”徐秀军表示。

国际社会必须阻止

国际原子能机构总干事格罗西称，该机构将与美英澳进行对话，制定对澳核潜艇实施保障监督的具体方案。对此，中国外交部发言人表示，在各方达成共识之前，美英澳三国不应开展核潜艇合作，国际原子能机构秘书处也不应与三国达成所谓的防扩散安排，以免为扩散行为背书。

美英澳的行为招致多国批评。俄罗斯外长拉夫罗夫日前表示，美国组建排他性的“小圈子”及在冷战逻辑和遏制政策下创建的军事集团，加剧了亚太地区的紧张局势。印度尼西亚国会负责防务和外交事务的第一委员会成员戴夫·拉克索诺在一份声明中表示，美英澳核潜艇合作将对东盟地区安全和稳定产生影响。马来西亚总理伊斯迈尔在一份说明中说，三边安全伙伴关系将引发地区军备竞赛。菲律宾和平、暴力和恐怖主义研究所主任罗梅尔·班劳伊在接受媒体采访时表示，东南亚国家一向遵守无核区相关原则，如果澳大利亚一意孤行，它会面临东南亚国家的质疑。

“国际社会对AUKUS的负面影响已有清晰评估，美英澳等国内部也不乏一些有识之士的批评声音。在多方的反对呼声和国际原子能机构等多边机构的干预下，AUKUS若想形成影响力，面临的阻力非常大。但同时，国际社会还须谨防AUKUS的另一种扩张趋势，即借助当前的机制，向核安全之外的常规军事安全、经济安全领域进军，组建一个新的经济安全同盟。”徐秀军说。

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