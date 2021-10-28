本报记者 李嘉宝

图为2021年度北京香山论坛专家视频会现场。

刘 昭摄

10月25日至26日，2021年度北京香山论坛专家视频会在北京举办。本次会议邀请20多个国家和国际组织的50余位知名专家学者参与，围绕“坚持合作共赢，推进全球安全治理”这一主题，共同分析世界大势，探究应对之策。

与会代表认为，当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，国际安全形势发生深刻复杂变化。各国应增进战略互信，加强团结合作，提高应对全球性安全挑战的能力，不断改进完善全球安全治理体系。

全球安全挑战日益严峻

新冠肺炎疫情加剧了国际社会已存在的诸多矛盾，暴露出全球安全治理中的诸多问题。“新挑战”成为与会代表热议的关键词。

中国军事科学学会会长、中国人民解放军军事科学院院长杨学军指出，当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，单边主义与多边主义博弈激烈，冷战思维阴霾未散，地区热点此起彼伏，全球性安全威胁有增无减。面对日益严峻的全球安全挑战，需要理性思考问题之源，务实探究解决之道。

“多边主义和国际体系的潜力正在受到挑战。”美国卡内基国际和平研究院亚洲项目杰出学者包道格指出，尽管人类面临新冠肺炎疫情、全球变暖和经济发展等普遍挑战，但目前的应对努力还是零散的，仍然存在“走向单边主义或集团政治”的趋势。

在新加坡东南亚研究所所长蔡承国看来，国际战略环境中存在一些令人担忧的迹象，包括社交媒体导致激进主义的增长、大国竞争加剧、有效对话不足、行为不一致破坏信任等。

越南国防部国防战略研究院国际关系研究所前所长武文抗指出，今后几年，全世界将会继续面临安全形势“复杂、快速的变化”。首先，疫情不仅是一场公共卫生危机，还会导致经济衰退、公共债务危机、失业等其他问题，进而对本地区乃至全球安全环境造成重大影响；其次，大国竞争加剧，可能会进一步加剧政治和安全架构的分裂；最后，恐怖主义、跨国犯罪、网络攻击等新型非传统安全威胁上升，对世界和平稳定构成新的挑战。

《外交官》杂志高级专栏作家普拉尚斯·帕拉梅瓦朗认为，目前疫情仍在全球肆虐，每个国家都存在国内问题，这带来了诸多安全挑战。例如：民粹主义，有关经济和疫情的焦虑，对规范、规则和多边主义的怀疑等。

中共中央党校国际战略研究院研究员樊吉社认为，当前全球战略稳定面临挑战。其一，美国领导人热衷于谈论大国竞争的回归，缩小了主要核大国进行合作协调的空间；其二，在核军备控制方面，主要国家在防扩散和裁军领域的努力减弱；其三，大国正在挑战现有的核秩序，美英澳三边安全机制（AUKUS）是对现有核秩序的沉重打击。

两种安全观念激烈较量

全球安全治理应往何处去？真正的多边主义有哪些特点？国际社会再次来到十字路口，面临两种理念的激烈交锋。

韩国世宗研究所理事长文正仁指出，亚太地区存在两种相互竞争的安全范式。美国希望维持甚至扩大基于联盟的集体防御体系，例如北约、美日印澳四国机制（QUAD）和AUKUS等。中国一直提议建立联合国框架下的多边安全合作，提出共同、综合、合作、可持续的安全观。前者是排他性的，假设共同的敌人和威胁；而后者是包容性的，假设不排除任何国家的安全共同体。

瑞典安全和发展政策研究所所长施万通指出，国际体系尤其是“印太地区”正面临日益严重的分化和分裂，事态发展令人担忧。“在当前这个急于缓和疫情危机和紧张局势的世界中，多边主义和单边主义的较量非常激烈”。

“构建稳定、合作、健康的大国关系，首先必须回答好和解决好基础性问题。”中国人民解放军军事科学院研究员曹延中指出，在根本立场上，是奉行社会达尔文主义、甚至种族主义，还是秉持人类命运共同体理念；在思维观念上，是坚持零和博弈，还是坚持合作共赢；在路径选择上，是坚持多边主义，还是坚持单边主义；在追求规则上，是尊重以《联合国宪章》为基础的国际法体系，还是用一己之私法代替国际关系基本准则；在核心利益上，是尊重对方的核心利益和重要关切，还是在这些问题上搞对抗、干涉甚至使绊子、捅刀子。

印度政策研究中心高级研究员萨仁山指出，在“印太地区”，有必要设计一个区域架构，提供相互的安全保障。“最重要的是必须严格遵守国际海洋法公约，美国必须批准该公约”。

北京香山论坛秘书处副主任赵小卓指出，真正的多边主义有3个核心特征：承认世界多样性，大家的事情商量着办，相互尊重、包容互鉴、合作共赢。虚假的多边主义也有3个特点：排斥联盟外其他国家，用军事手段解决争端，强调“脱钩”“竞争”“围堵”“遏制”。

应重建国际互信机制

日本国际大学副校长山口昇指出，零和游戏是一种双输游戏。“危险和希望共存。我们要尽量避免危险，找到共同点并探索未来全球发展的机遇。主要国家要担起责任，推动持续的增长并建立和平、安全的区域环境”。

俄罗斯国际事务理事会主任安德烈·科尔图诺夫表示，要控制不必要的风险，建立共同的危机管理机制，进一步控制军备，减少大国竞争成本；要共同解决安全问题，如避免核扩散、打击恐怖主义、应对气候变化、抗击疫情、扩大疫苗接种等；要推动可持续发展，用多边主义方式建立团结、合作、稳定的国际安全体系，实现全球的和平稳定。

美国伍德罗·威尔逊国际学者中心杰出研究员芮效俭指出，确保东亚保持和平、稳定与繁荣的先决条件是，尊重各国核心利益，减缓军事开支增加，避免将该地区划分为敌对或者意识形态集团的行动。大国负有特殊责任，在处理国家间关系时，不仅要考虑自己的利益，还要考虑其它国家的利益。美国需要对“印太地区”采取更具包容性的方针，明确表示愿意与中国和其它国家一道促进和平与繁荣。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所所长丹·史密斯认为：“我们要在行为上更加克制，在对话上更加开放，在讨论上进一步增强意愿。只有这样，我们才能克服面临的困境。”

伊朗政治与国际研究所高级研究员穆罕默德·甘吉杜斯特指出，安全，特别是本地区的安全是一种集体安全。军事干预不会带来安全，只会使现有问题进一步恶化。“我们的决心是采用包容性方法来解决地区安全的问题，通过合作来打击恐怖主义”。

南非安全研究所所长方泰·阿坤指出，要借鉴他国抗疫经验，在疫苗研发等方面开展更多合作，携手应对疫情带来的挑战，同时对疫情进行反思。“非洲经济在疫情中受到重创，技术不平衡、教育面临的新挑战凸显，促使我们关注可持续发展，提高发展韧性”。

韩国外国语大学国际研究部教授黄载皓指出，中国通过亚投行、“一带一路”来强调全球化、开放和多边主义，强调人类命运共同体和新型国际关系。“国际社会应通过实践利他主义，协调建立信心与信念，为国际秩序稳定作出贡献。国际秩序的稳定，需要国际社会重建互信机制”。

(责编：牛镛、岳弘彬)