□ 严 瑜

当前，百年变局叠加世纪疫情，国际安全形势发生深刻复杂变化。在此背景下，坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，顺应时代发展的安全需求，具有重要的现实意义。

安全稳定是人心所向，是合作共赢的坚实保障。在百年未有之大变局下，当今世界正处于大发展大变革大调整时期，“和平赤字”是摆在全人类面前的一个严峻挑战。

环顾全球，地区冲突和局部战争此起彼伏，霸权主义与强权政治横行，恐怖主义、气候变化、网络安全、难民危机等非传统安全威胁持续蔓延，人类今天所处的安全环境仍然堪忧。

与此同时，新冠肺炎疫情全球大流行使百年未有之大变局加速变化，国际安全形势不稳定性不确定性增加，安全问题的联动性、跨国性、多样性愈加突出，世界和平面临更加多元的挑战。

面对日益复杂化、综合化的安全威胁，单打独斗不行，迷信武力更不行。如何才能建设一个持久和平、普遍安全的世界？

早在2014年5月，中国国家主席习近平在亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上首次正式提出，应该积极倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观。一年后，习近平主席在第七十届联合国大会一般性辩论的讲话中提出，要摒弃一切形式的冷战思维，树立共同、综合、合作、可持续安全的新观念。

此后，在二十国集团等多个国际平台，习近平主席多次强调，抛弃过时的冷战思维，树立共同、综合、合作、可持续的新安全观是当务之急。

当下，面对百年变局和世纪疫情的交织影响，新安全观成为推动全球安全治理、破解各种安全难题的一把“金钥匙”，现实意义更加凸显。各国安全相互关联、彼此影响。没有一个国家能凭一己之力谋求自身绝对安全，也没有一个国家可以从别国的动荡中收获稳定。解决全球性问题、化解多元性威胁、实现世界长治久安，应当树立共同、综合、合作、可持续的新安全观。共同，就是要尊重和保障每一个国家安全；综合，就是要统筹维护传统领域和非传统领域安全；合作，就是要通过对话合作促进各国和本地区安全；可持续，就是要发展和安全并重以实现持久安全。

中国是新安全观的倡导者，也是践行者。作为一个负责任的大国，中国坚定不移走和平发展道路，主张尊重各国安全与发展诉求，坚持通过经济交往、政治谈判和文明交流等和平方式实现共同安全，营造公道正义、共建共享的安全格局。此外，中国始终认真履行自己的责任和义务，在坚持联合国宪章宗旨和原则、坚持多边主义、积极参与联合国维和行动的同时，也同国际社会加强合作，为全球经济治理提供动能，在气候、反恐、核安全等领域作出了积极贡献。

利莫大于治，害莫大于乱。历史一再证明，没有和平就没有发展，没有稳定就没有繁荣。面对波诡云谲的国际形势，世界各国唯有摒弃弱肉强食的丛林法则和穷兵黩武的霸道做法，秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，才能更好推动全球安全合作迈上新台阶，共同构建普遍安全的人类命运共同体。

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