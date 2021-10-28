“康涅狄格”号核潜艇南海碰撞事件绝不仅仅是一次技术性事故，而是对地区安全造成威胁的严重事件。无论是这一事故本身还是美国处理该事件时不负责任的态度，都清楚地显示，美国是地区安全稳定的最大威胁

近来，美国海军“康涅狄格”号核潜艇在南海海域潜航时撞到不明物体，引发国际社会广泛关注。无论是这一事故本身造成的安全风险，还是美国处理该事件时欲盖弥彰的不负责任态度，都让国际社会更加清楚地看到，美国长期霸道行事、缺乏透明度的行为，是地区安全稳定的最大威胁。

据美方披露，美军核潜艇南海碰撞事故发生于10月2日，但美方直到5天后才发表一份语焉不详的简短声明。事故发生至今已超过20天，美方仍在遮遮掩掩。美军此次派出核潜艇悄无声息地在南海潜航，究竟是要执行什么任务？究竟撞上了什么？为什么会撞上？是否造成核泄漏，给海洋环境带来核污染？面对国际社会特别是地区国家的合理关切，向来将“透明度”“国际责任”等挂在嘴边的美国却讳莫如深。试问，若是其他国家军队在美国家门口闹出类似事件，美国反应还会如此不同寻常的“低调”吗？事出反常必有妖。鉴于美方行为全程疑点重重，各方不得不质疑事件的真相和美方的真实意图。

这次肇事的是美国海狼级核潜艇。此次事件让国际社会对美军核潜艇高危操作带来的核泄漏、核污染风险，有了更直接、更深刻的认识。需要指出的是，美国不仅自身核潜艇安全记录不佳、涉核活动给国际安全和生态环境造成破坏，还热衷于搞核输出。美国、英国最近决定与澳大利亚这一无核武器国家搞核潜艇交易，招致国际社会广泛批评。美英核潜艇使用的是丰度90%以上的武器级高浓铀，两国向澳大利亚出口核潜艇，意味着大量高度敏感的核材料及技术转让，此举势将制造核扩散风险，极易诱发军备竞赛。多年来，美国以防扩散为由在全世界打压甚至制裁其他从事高浓铀活动的国家，在涉及澳大利亚的高浓铀问题上却主动犯事，这种赤裸裸的双重标准让各方看到，美国才是国际核安全的最大风险源。

南海本风平浪静，不应成为美国谋求地缘政治私利的狩猎场。美方频繁并大规模派遣军舰军机到南海滋事挑衅，炫耀武力，威胁中国等国主权安全，是此次美军核潜艇碰撞事件发生的根源所在。今年以来，美军对华抵近侦察的活动强度持续走高，截至7月底，美军对华海空抵近侦察就已近2000次。作为域外国家，美国长期以来一直将南海问题作为分化地区国家、对华施压的一张牌，试图将所谓“破坏规则”“南海军事化”的标签贴到中方身上。但事实一再证明，美国是南海军事化的最大推手，是南海地区安全的最大祸源。

“康涅狄格”号核潜艇碰撞事件绝不仅仅是一次技术性事故，而是对地区安全造成威胁的严重事件。美方必须尽快拿出负责任态度，将事情原委和可能的后续影响向地区国家作出说明，回应国际社会关切。更为重要的是，美方需要深入反思其在该地区的角色。如果继续执迷于冷战思维，试图靠军事施压、离间地区国家等手段维护其所谓霸权，美国不仅难以摆脱地区安全最大破坏者的形象，还必将招致国际和平力量、正义力量的一致反对。

《 人民日报 》（ 2021年10月28日 18 版）

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