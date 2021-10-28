本报记者 曲 颂

当地时间10月7日，美国太平洋舰队发布声明称，美国海军海狼级快速攻击潜艇“康涅狄格”号2日在国际水域作业时发生撞击。这份事发后5天才发表的声明语焉不详。如今，碰撞事故已经过去3周多，美方对于事故发生地点、原因、受损程度等基本情况，至今仍未给出详尽说明，对于这件事背后的种种疑团至今仍未给出任何说法。美方这种做法与其一直标榜的“专业”“透明”大相径庭，暴露出美方的“双重标准”，地区国家和国际社会对此充满关切疑虑。

军事专家罗曦认为，核潜艇碰撞事件有造成核泄漏、海洋环境污染的可能，同时也会给周边国家的航行安全造成威胁，破坏地区和平稳定。美军涉核安全事故早已屡见不鲜。从冷战时期开始，美海军和空军在其海外基地执行任务时，就曾多次发生核武器丢失、着火等事故。美国内多处试验室也频频出现失泄密等安全事故。对于这些核事故是否造成了核泄漏或核污染，美方总是以“保护国家机密”为由闭口不谈。当其他国家正常进行核能力建设或核技术合作时，美方却动辄给他国扣上“核扩散”“不透明”的帽子。此次事故再次表明，美国才是国际核安全的最大风险源，是国际核安全秩序的最大破坏者和国际核不扩散进程的最大阻碍者。

中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖认为，近来，美国在南海地区各种军事动作不断，呈“变本加厉”趋势，背后动机是美国企图“搅浑”南海，炒热地区话题，进而破坏区域和平与安全。在侵犯中国主权的同时，美国还企图破坏南海和平形势，挑拨东盟内部关系。马来西亚、印尼等东南亚国家已经对此表示不满。

军事专家张军社说，《联合国海洋法公约》是规范当代国际海洋关系最重要的法律文件。作为世界上最大的海洋国家之一，美国却一直没有加入该公约。长期以来，美军打着“航行和飞越自由”的旗号，频繁派遣航母、战略轰炸机、核潜艇等先进武器平台在南海耀武扬威、兴风作浪，严重威胁地区国家安全稳定，加剧地区紧张局势，这也是此次核潜艇碰撞事件的根源所在。

美国、英国、澳大利亚日前宣布建立所谓“三边安全伙伴关系”，并计划开展核潜艇合作。国际原子能机构总干事格罗西表示，美英澳核潜艇合作使无核武器国家首次引进核潜艇，将导致一个时期内高浓缩铀脱离国际原子能机构的保障监管，可能削弱国际核不扩散体系，国际社会的担忧正当合理。

军事专家尹卓强调，澳大利亚未建立起核安全体系，核燃料在向澳大利亚运输途中存在泄漏和被恐怖组织窃取或挪用的风险。同时，作为《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国以及《南太平洋无核区条约》缔约国，澳大利亚此举并未提前向国际原子能机构报备。这是非常不负责任的行为，理应受到国际社会强烈谴责。

尹卓表示，美国前政府长期奉行“本国优先”，大搞毁约退群，严重损害了多边主义。美国现政府虽然高调宣称“美国回来了”，但实质上是推进“有选择的多边主义”，对国际制度和规则合则用、不合则弃，为多边主义制造更多危机。

苏晓晖指出，霸权秩序的终结是世界百年变局中最重要的变化之一。美国一些人出于维护霸权秩序的目的，大搞“小圈子”、试图破坏地区安全稳定局势。此次核潜艇碰撞事件再次表明，美国是世界和平与地区安全的最大破坏者。

《 人民日报 》（ 2021年10月28日 18 版）

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