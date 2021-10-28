本报记者 李 潇 时元皓

10月25日，中共中央对外联络部与“一带一路”智库合作联盟国际顾问委员会委员举行视频通话。斯洛文尼亚前总统图尔克、埃及前总理沙拉夫、波黑部长会议前主席拉古姆季亚等外国前政要在通话中积极评价中国共产党带领中国人民取得的各领域发展成就，以及为世界和平与发展作出的重大贡献。

“中国共产党之所以取得辉煌成就，在于始终坚持以人民为中心。”拉古姆季亚高度肯定中国共产党坚持和发展全过程人民民主。

图尔克表示，只有充分尊重和保障人的尊严才能称得上是体现了真正的民主。中国民众的奋斗精神和创造活力不断激发，社会民生、教育水平等得到显著提高。

拉古姆季亚表示，中国在实现自身发展的同时积极推动世界各国共同发展。当今世界面临诸多挑战，如新冠肺炎疫情、气候变化、环境污染等。中方提出全球发展倡议，把发展放在国际合作的突出位置，深化共建“一带一路”合作，积极践行人类命运共同体理念，推动各国携手抗击疫情、实现经济复苏，“为推动全球发展注入信心和动力”。

“全球发展倡议的提出正逢其时。”沙拉夫表示，当前，南北鸿沟不断加大，全球发展倡议展现了中国的大国担当。中国始终以实际行动推动全球共同发展，加强与各国务实合作。沙拉夫认为，中非合作论坛成立至今，中非贸易额增长了20倍，中国对非直接投资存量增长了100倍，这充分表明中非合作论坛这样的多边合作机制在促进区域经济和社会发展方面发挥着重要作用。

图尔克指出，中国致力于推动新冠疫苗成为全球公共产品，向包括广大发展中国家在内的各国提供了大批抗疫物资、疫苗药品，促进了疫苗在全球的公平分配。中国宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。这些举措都是中国践行全球发展倡议的生动写照，全球发展倡议将成为下一阶段国际社会合作的重要平台。

拉古姆季亚特别谈到了2022年北京冬奥会，表示北京冬奥会的举办意味着北京将成为世界上首个既举办过夏季奥运会，又举办过冬季奥运会的“双奥之城”。在全球疫情形势仍然严峻的背景下，期待北京冬奥会能够向世界传递战胜困难的信心与力量。

《 人民日报 》（ 2021年10月28日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)