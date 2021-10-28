据新华社雅典10月27日电 10月27日，希腊总理米佐塔基斯在雅典会见到访的中国国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达中国领导人对米佐塔基斯的亲切问候。王毅说，中希是东西两大文明的源头和代表，两国人民彼此怀有友好感情。今年，我们正式启动中希文化旅游年，为双边关系注入新活力。几天前，北京冬奥会火种采集和传递在希圆满完成，为奥林匹克精神注入正能量。中方愿同希方一道，高质量共建“一带一路”，将比雷埃夫斯港打造为世界一流港口，加快推进中欧陆海快线建设，拓展可再生能源等新合作领域。

米佐塔基斯请王毅转达他对中国领导人的诚挚问候。他表示希方高度重视发展对华关系，从不认同国际上的反华、“恐华”论调。比港合作取得巨大成功，打造了双赢的标志性合作项目。希方愿以启动文化旅游年为契机，继续深化双方各领域合作。希方愿拓展双方绿色发展、科技创新合作，共同应对气候变化等全球性挑战。

米佐塔基斯表示，今年将在希召开亚里士多德和孔子哲学论坛，希望以此为平台，深化东西两大文明的交流互鉴。

双方还就中欧关系交换了意见。王毅说，中欧是伙伴，而不是对手。双方应本着相互尊重精神，通过平等对话重振中欧关系，希望希腊为中欧关系的稳定发展继续发挥建设性作用。米佐塔基斯表示，希方支持欧盟发展对华友好关系，相信欧中能够通过充分沟通交流，实现双方关系的长远健康发展。

同日，王毅还同希腊外长登迪亚斯举行会谈。

《 人民日报 》（ 2021年10月28日 03 版）

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