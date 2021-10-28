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卡塔尔埃米尔塔米姆会见王毅

2021年10月28日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社多哈10月26日电  当地时间10月26日，卡塔尔埃米尔塔米姆在多哈会见国务委员兼外长王毅。

　　王毅首先转达习近平主席对塔米姆的亲切问候和良好祝愿。王毅说，在两国领导人战略引领下，中卡关系持续健康稳定发展。中方愿继续同卡方开展全方位、战略性合作，助力卡提高自主发展能力。

　　王毅说，几天前，习近平主席就中国的民主政治发表重要讲话，全面阐释中国全过程人民民主的丰富内涵、理论根基和实际功能。民主是全人类的普遍价值，实现民主的真谛是结合自身的国情，响应人民的需求。民主不是哪个国家的专利，个别国家用自己的标准评判别国是否民主，这本身就是不民主的。

　　塔米姆请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，并表示，习近平主席对民主的重要论述十分精辟，卡方赞赏并支持中国坚持发展中国特色的民主政治。卡方坚定致力于发展卡中友好，反对任何国家干涉中国内政，愿同中方一道，将两国关系提升至更高水平。

　　双方就相互支持对方国家办好北京冬奥会和多哈世界杯交换意见。塔米姆感谢中方企业如期建成世界杯决赛主赛场，表示卡方反对体育政治化，支持北京举办冬奥会，相信北京冬奥会将同2008年北京奥运会一样精彩成功。

　　同日，王毅还同卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德举行会谈。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月28日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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