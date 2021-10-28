中国将继续秉持人类命运共同体理念，弘扬全人类共同价值，倡导国际上的事大家商量着办，推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理的方向发展

百年变局和世纪疫情相互交织，各国人民对公平正义的呼声更加强烈。10月25日，习近平主席在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上发表重要讲话时指出：“公平正义是我们的共同理想。”在同巴基斯坦总理伊姆兰·汗、巴布亚新几内亚总理马拉佩、赤道几内亚总统奥比昂通电话时，习近平主席再次强调促进、捍卫国际公平正义，维护发展中国家共同利益。中国顺应时代潮流，坚持同各国携手促进国际公平正义，体现一个负责任大国天下为公的胸怀。

维护公平正义是国际关系中的道义基础。“公平”“正义”不仅是中国提出的全人类共同价值的重要内容，也是中国处理国家间关系的重要遵循。中共十九大报告明确指出，中国将推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。“公平正义”被用来界定新型国际关系，丰富了新型国际关系的内涵，是中国特色大国外交为人类作出新的更大贡献的重要体现。

维护公平正义，必须践行真正的多边主义。现行国际体系和国际秩序的核心理念是多边主义。大小国家相互尊重、一律平等是联合国宪章首要原则。世界各国应该维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。个别国家以多边之名行单边之实，试图以所谓“实力地位”推行霸权、霸道、霸凌，打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造对抗和分裂，严重背离国际公平正义要求。中国坚定捍卫真正的多边主义，始终强调解决国际上的事情，应该以联合国宪章宗旨和原则为遵循，坚持对话而不对抗、包容而不排他。关键时刻的中国担当，得到国际社会广泛认同与支持。

维护公平正义，必须坚持共商共建共享。国际规则只能由联合国193个会员国共同制定，不能由个别国家和国家集团来决定。国际规则应该由联合国193个会员国共同遵守，没有也不应该有例外。伴随新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，国际力量对比发生历史性变化。中国始终秉持共商共建共享原则，积极推动各国权利平等、机会平等、规则平等，使全球治理体系符合变化了的世界政治经济格局，满足应对全球性挑战的现实需要，顺应和平发展合作共赢的历史趋势。无论发展走到哪一步，中国永远是发展中国家大家庭的一员，将坚定不移致力于提高发展中国家在国际治理体系中的代表性和发言权。

维护公平正义，必须实现普惠包容发展。在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少。当前，各国经济复苏表现分化，南北发展差距面临扩大甚至固化风险，导致公平问题日益突出。面对急迫挑战，各国要增强人民发展能力，形成人人参与、人人享有的发展环境，创造发展成果更多更公平惠及每一个国家每一个人的发展局面。中国推进高质量共建“一带一路”，为沿线各国经济发展增添重要动力。中国努力推动国际社会关注发展中国家特殊需求，通过缓债、发展援助等方式支持发展中国家尤其是困难特别大的脆弱国家。习近平主席提出全球发展倡议，坚持发展优先，坚持以人民为中心等核心理念，从解决发展中国家面临的最紧迫问题入手，提出八个重点领域合作，将有力推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。

“人民渴望富足安康，渴望公平正义。”践行真正的多边主义，维护国际公平正义，人类社会才能迎来更加美好的明天。中国将继续秉持人类命运共同体理念，弘扬全人类共同价值，倡导国际上的事大家商量着办，推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理的方向发展。

《 人民日报 》（ 2021年10月28日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)