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王毅谈向希腊和欧洲传递的三个清晰信息

2021年10月27日23:56 | 来源：新华网
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　　新华社雅典10月27日电 10月27日，国务委员兼外长王毅在雅典同希腊外长登迪亚斯会谈后共同会见记者。

　　王毅说，中国和希腊不仅是互利共赢的伙伴，更是志同道合的朋友。中希合作一直走在中欧关系的前列，成为不同文化背景和社会制度国家交流互鉴的典范。我此次访问希腊等四个欧洲国家，希望向希腊和欧洲的朋友们传递三个清晰的信息：

　　一是中国希望与欧洲共同弘扬奥林匹克精神。几天前，2022北京冬奥会的火种成功在希腊点燃并运抵中国。我要告诉大家，北京已经准备好了，我们有信心为世界奉献一场“简约、安全、精彩”的奥运盛会。奥林匹克运动发源于古希腊，复兴于近代欧洲，我们欢迎希腊和欧洲各国的运动员参与北京冬奥会，共同弘扬“团结友爱、公平竞争、相互理解”的奥林匹克精神，一起开创人类更高、更快、更强——更团结的美好未来。体育运动政治化扭曲奥林匹克的宗旨，应当共同抵制。而健康公平的体育运动恰恰可以增进不同国家的相互认知和理解。

　　二是中国希望与欧洲共同推进互联互通。希腊的比雷埃夫斯港是中希共建“一带一路”合作的旗舰项目，为当地创造大量就业岗位和收入，已成长为地中海第一大港。比港是中希互利合作的样板，也是中欧陆海快线的起点，将成为第三条中欧贸易大通道的枢纽。比港的成功充分表明，中欧互联互通有着巨大的合作潜力和光明的发展前景。希腊是海运强国，中国愿同希腊在遵守国际法和《联合国海洋法公约》基础上进一步深化海上合作。我们愿深化共建“一带一路”倡议同欧盟全球互联互通倡议对接，提升亚欧互联互通水平，激发中欧双方增长潜力，助力全球经济复苏。

　　三是中国希望与欧洲共同促进文明对话。中国和希腊都是文明古国，数千年的智慧是两国关系行稳致远的重要底蕴。中欧文明交流已逾2000年，历史积淀是我们最大的财富。不同文明之间应当相互尊重、相互欣赏，才能各美其美，美美与共。面对当前充满不确定性不稳定性的世界，中欧作为东西方文明的代表，应当加强对话沟通，促进理解互信，消除误解疑虑，巩固建立在一个中国原则上的政治基础。中希双方已同意共建文明互鉴研究中心，推进“文明古国论坛”合作，我们希望更多的欧洲伙伴参加进来，共同为中欧关系和国际合作注入稳定性和正能量，共同为构建人类命运共同体作出应有的贡献。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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