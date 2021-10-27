新华社雅典10月27日电 10月27日，国务委员兼外长王毅在雅典同希腊外长登迪亚斯举行会谈。

王毅表示，希腊是此次出访欧洲的第一站，体现了中方对中希关系的高度重视。建交以来，中希始终坚持历史眼光，顺应时代潮流，相互尊重、相互理解、相互信任、相互支持，树立了不同国家、不同文明之间交往的典范。双方应继续相互支持彼此核心利益和重大关切，进一步深化各领域务实合作，推动中希全面战略伙伴关系不断取得新进展。

王毅说，希腊是共建“一带一路”重要合作伙伴。中方高兴地看到，作为双方合作的标志和共建“一带一路”的旗舰项目，比雷埃夫斯港的建设合作顺利推进，为希腊发展提供了重要助力。中方愿同希方继续努力，将比港打造成陆海兼备、多元发展的世界一流港口。双方还要继续高质量共建“一带一路”，加紧推进政府间合作实施方案编制，拓展重点领域合作，扩大相互投资。中方欢迎希腊企业积极参加中国国际进口博览会，希望希方继续为中方企业提供开放、公平的市场环境。

王毅说，中希双方发展理念有许多共通之处。欢迎希方积极参与习近平主席提出“全球发展倡议”，共同为推动国际社会加快落实2030年可持续发展议程作出贡献。

登迪亚斯表示，希方重视并赞同习近平主席提出的“全球发展倡议”。登迪亚斯说，希中关系在携手抗疫中更为紧密和牢固。希方愿同中方继续相互支持，加强国际和多边事务沟通协调。双方圆满完成北京冬奥会圣火采集和交接，共同将比港项目打造为希中投资合作的成功典范，希方对此感到满意和自豪。希方认为中国的未来不可限量，对双边关系的发展充满信心。希方将落实好共建“一带一路”重点合作项目，期待同中方继续扩大经贸、能源、海运、造船等各领域合作，欢迎中方企业继续赴希腊投资兴业。

双方一致同意共同办好中希文化旅游年，加强地方交往。

在谈到中欧关系时，王毅说，中欧是伙伴，不是对手；是合作者，不是竞争者。中方始终支持欧盟发展壮大，支持欧盟一体化进程，支持欧盟增强战略自主。中欧应坚持相互尊重，平等交流，增进理解，管控分歧。当前尤应警惕和阻止个别国家挑战一个中国原则，破坏中欧政治互信的图谋。登迪亚斯对此表示赞同，强调欧中合作有着广阔前景，有助于欧盟成为独立、强大的国际力量。

双方还就阿富汗、东地中海和利比亚等等共同关心的问题交换了意见。

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