新华社日内瓦10月27日电（记者陈俊侠）国际劳工组织27日发布报告称，发达国家和发展中国家经济复苏进度不均，对全球经济整体复苏造成威胁，2021年新冠疫情对全球就业造成的影响比预期更严重。

国际劳工组织在当天发布的报告中指出，2021年全球工作时间将比疫情前水平（2019年第四季度）减少4.3%，相当于1.25亿个全职工作岗位。国际劳工组织今年6月份曾预测，2021年全球工作时间减少幅度为3.5%，相当于1亿个全职工作岗位。

报告称，若没有切实的财政和技术支持，发达国家和发展中国家之间的就业复苏趋势将持续存在“巨大差异”。报告显示，2021年第三季度，高收入国家的总工作时间比2019年第四季度少3.6%，低收入国家和中低收入国家减少的幅度则分别为5.7%和7.3%。

国际劳工组织认为，这种巨大差距主要由疫苗接种和财政刺激计划的重大差异造成。该组织估计，在2021年第二季度，每14人完全接种疫苗，全球劳动力市场就会增加一个全职工作岗位。

该组织指出，财政刺激也是影响复苏轨迹的另一个关键因素。然而，全球约86%的刺激措施集中在高收入国家。

报告同时指出，受疫情影响，发达国家和发展中国家之间的劳动生产率比值将从17.5：1扩大到18：1，创下2005年以来的新纪录。

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