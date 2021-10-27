亚洲基础设施投资银行总部大楼暨亚洲金融大厦外观。亚投行供图

人民网北京10月27日电 （记者俞懿春）亚洲基础设施投资银行（以下简称“亚投行”）第六届理事会年会10月26日至28日以线上形式举行。亚投行在本届年会上承诺将加大气候融资力度，预计到2030年，累计气候融资总额将达到500亿美元，是2019年首次公开年度气候融资数的4倍。同时也宣布，到2023年7月1日，所有亚投行投资项目将实现与《巴黎协定》相关目标完全保持一致。

金立群10月27日在北京接受人民网记者采访时透露，亚投行明年将对2017年颁布的《能源行业战略》进行修订和调整，将排除煤电项目纳入政策。虽此前未被写进政策，但自成立以来，亚投行从未投资过煤电项目。他在年会期间的新闻发布会上也表示：“加强对低收入成员气候适应性的投资、培育应对气候变化相关新兴技术，都将是亚投行未来重点关注投资领域。”

去年9月，亚投行董事会审议通过了亚投行首个中长期发展战略（2021-2030），提出亚投行的使命是为“面向未来的基础设施”提供融资。其中，绿色基础设施被列为亚投行的四大投资重点领域之一。为此，亚投行也设立了气候融资目标——即到2025年，气候变化融资要占到核准融资总额的50%。

过去五年，亚投行已在埃及、印度、哈萨克斯坦、马尔代夫、阿曼、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土耳其和尼泊尔投资了12个可再生能源项目，投资总额达12.5亿美元。2020年，亚投行用于减缓和适应气候变化的融资占批准融资总额的41%。

本届年会期间，亚投行吸纳尼日利亚成为第104个成员。截至目前，亚投行共有11个来自非洲地区的成员。“尼日利亚的参加对于亚投行加强与非洲国家的合作非常重要。”金立群强调：“亚投行的大门永远敞开，欢迎大家加入。”截至目前，亚投行成员涵盖约79%的全球人口和65%的全球国内生产总值。

新冠肺炎疫情给全球发展带来重大挑战。金立群表示，去年亚投行业务总体发展没有受到疫情太大影响。截至10月27日，亚投行已批准147个项目，累计投资总额超过289.7亿美元，惠及31个域内外成员，其中抗击新冠肺炎疫情相关项目超过40个，覆盖24个成员，累计投资总额达到101亿美元。（完）

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