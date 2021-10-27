人民网北京10月27日电 首届新时代人力资源管理创新与发展高端论坛近日在中国社会科学院大学成功召开。来自政界、学界、商界各领域的专家学者共同展开发言与讨论。本届论坛由中国社会科学院大学、中国社会科学院财经战略研究院联合中国人事科学研究院共同举办。

中国社会科学院大学副校长王新清教授在论坛开幕致辞中表示，本次论坛不仅仅是一个学术界的论坛，实际上，对于我们国家的高等教育，对于我们国家的人才培养，对于实现新时代人才强国战略，以及如何做到为党育人、为国育才，其都将提供重要的理论指导。

中国人事科学研究院院长余兴安研究员在致辞中指出，一方面，人力资源管理作为新兴学科，和我们称之为传统落后的劳动管理、人事管理本质性的差别还未太清晰地体现，还有很多基础性问题需要研究。另一方面，现行的劳动法律制度、人力资源管理制度体系大体是以传统雇佣制为基础建构的一套管理体系和理论架构。但现在看来传统雇佣制主形态面临松动，一些新的就业形态或工作形态慢慢凸显。新形势下，人力资源管理的理论认识、知识架构，乃至工作架构都面临变革。

中国社会科学院财经战略研究院院长何德旭教授在致辞中指出，此次学术盛会，既为人力资源管理理论提供新的研究视角、研究素材和研究方法，也通过解决人力资源管理领域的相关问题，实现人力资源管理理论指导人力资源管理实践，人力资源管理实践反馈人力资源管理理论，进而不断提升我国人力资源管理学科的学术水平和影响力，为实现我国“十四五”规划和2035年远景目标做出更大的贡献。（王若曦）

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