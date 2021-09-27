中新网乌镇9月26日电 9月26日，由中国新闻社主办的“2021年世界互联网大会乌镇峰会——全球抗疫与国际传播论坛”在浙江乌镇举行。来自英国的“网红”司徒建国说，他是用英式幽默来讲述中国故事，他相信，幽默是一种力量，致力让外国观众全面、客观看到中国，要给大家看中国日常生活的情况，让中国人的幸福和笑容来做回答。

以下为致辞文字实录：

女士们、先生们，各位领导，大家好！我是司徒建国，来自英国，来中国已经14年了，其实到今天已经15年。现在在拍一个节目叫《司徒建国秀》，用英式幽默来讲述中国故事。这两年我见证了中国抗疫措施，但今天我不是来告诉大家中国抗疫措施多优秀，因为我们都已经知道了。

我今天是想分享疫情的时候我的节目是怎么讲好中国故事的。现在还有很多外国人不太了解中国，所以我希望通过我的视频能让没来过中国的外国人全面客观看到中国的情况，我用幽默来讲述中国故事，给外国观众看一下中国不一样的一面。说实话外国观众对中国媒体的印象是有偏见的，不大幽默，但我相信幽默是一种力量。

怎么让外国观众全面、客观看到中国情况呢？我的想法非常简单，无论去哪儿，我必须跟老百姓互动，给大家看最接地气的情况。现在中国有很多外国人拍视频，但是大部分外国博主讲的是他们自己的故事，他们在生活干嘛、他们的生活怎么样、他们的意见是什么。但说实话，我觉得我的故事没那么重要，老百姓的故事是我想听的、我想了解的，他们的故事也代表了中国的故事。

作为主持人，我的工作就是尽可能简单地介绍他们的故事，用我的幽默吸引眼球。面对疫情最好的方法是让外国观众知道中国是怎么处理疫情，而不是比较不同国家的政策。我只要给大家看一下老百姓的日常生活，跟老百姓一起聊天、一起开玩笑、一起互动，体验一下他们的生活。

复工复产的时候，我去了北京延庆，戴了一个可爱的帽子，跟农民一起相伴。后来到河北省滦平县一个小村子叫于营村，我去了两次，记录了村子和村民都发生了什么变化，然后那天晚上跟村子的阿姨跳了广场舞。

我还在浙江给一条河的河长当过助理，在甘肃一个沙漠体验过生态护林员工作，这样给外国观众看一下中国是怎么理解那句话：绿水青山就是金山银山。我还去了四川凉山，跟学生和当地人一起坐扶贫小慢车，帮人家搬货物，然后跟学生开开玩笑。我还去了武汉，拍到了解封一年后，这个城市是怎么恢复的，跟一些武汉人聊他们的生活。我还去了新疆，在一个烤馕工厂跟员工一起聊，在棉花地里跟棉农一起聊，在和田的路边跟小孩儿一起聊，我拍到了新疆真正的情况。我刚刚从西藏回来，在那儿拍到了很多援藏项目，我还坐火车走了拉林铁路，跟乘客聊他们的感受。

你可能觉得我刚刚提的这些跟疫情没什么关系。但我觉得在疫情中，所有的话题都跟疫情有关。全球疫情还没结束，通过我的视频，观众都能看到中国的发展和进步还在继续，改善全国人民生活的工作没有停止，脱贫致富没有停止，生态保护没有停止，不是因为我直接对镜头这么说了，是因为我拍到了，大家都能看出来。所以我觉得我这份工作很有意义，因为我们是在记录，不仅记录我自己，也是在记录中国。

我快说完了，但是我想讲一个小故事。我记得2020年2月的时候，英国政府建议所有住在中国的英国人立刻回国。我一看到那个通知我就知道我不会回国。因为我在中国过了这么多年，我对中国很有信心，我知道政府可以应对好这个问题。但我必须给爸妈打电话让他们不用担心我，所以我给他们打电话，他们接电话的时候我都还没说，他们先说了你应该留在中国。他们为什么会这么说呢？因为他们来过中国，他们看过这儿的情况怎么样，他们毫不怀疑中国有能力处理这个问题。但不是所有的人都能来到中国亲自感受到这个国家和人民的能力。

我当然可以出镜直接说“中国有能力，不用担心”，但不如给大家看一下中国日常生活的情况，让中国人的幸福和笑容来做回答，谢谢大家！

(责编：白宇、赵欣悦)