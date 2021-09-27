人民网曼谷9月26日电 （记者孙广勇）9月26日，全泰中国学生学者联合会举办“中秋团圆，喜迎国庆”联欢会，热烈庆祝新中国成立72周年和传统中秋佳节。中国驻泰国大使韩志强与在泰留学生及各界21万余人通过直播平台观看了联欢会。

韩志强向广大留泰学子致以节日的亲切问候和美好祝福。他指出，中泰两国山水相连，血脉相通，亲如一家。面临突如其来的疫情，中泰两国政府和人民，守望相助，共克时艰，两国友好合作又上新台阶。教育交流与合作是中泰关系的重要组成部分，在泰留学生中，来自中国的留学生人数最多。青年学生是祖国的未来和希望，党和政府时刻牵挂着海外留学生的成长。韩志强寄语在泰中国留学生们，满怀身为中国人的骄傲与自豪，高扬爱国主义激情，坚定信念，奋发有为，和祖国人民一道谱写民族复兴伟大历史篇章。

整台联欢会青春洋溢，气氛活跃。留学生们通过乐器演奏、歌曲、京剧等形式，歌颂青春岁月，分享疫情下的留学生活，传递国内亲人的嘱托，表达新时代留泰学子对祖国的无比热爱和对美好未来的无限憧憬。诗朗诵《祖国啊，我亲爱的祖国》，把联欢会推向了高潮，在线的观众也激动万分，表达了对祖国真挚的祝福。

两个小时的演出高潮不断，激发了留泰学子的爱国热情。留学生们纷纷表示，线上的联欢会增加了疫情特殊时期的节日气氛，他们为祖国在防控疫情中取得的成果感到自豪，对祖国日益美好的明天充满信心和期待。

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