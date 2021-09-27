瓜林帕中学学生表演中国歌舞。汪桂平摄

人民网阿布贾9月26日电 （记者姜宣）24日，中国驻尼日利亚使馆携手尼联邦首都区中等教育委员会在阿布贾瓜林帕中学“中国之角”举办“一带一路”中国-尼日利亚合作成果展。中国驻尼使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大、尼日利亚联邦首都区中等教育委员会副主任法提玛、联络官雅库布、瓜林帕中学校长阿凯瑞勒、部分师生代表出席了活动。

法提玛代表中等教育委员感谢中国驻尼使馆多年来为中尼人文交流做出的贡献，及对联邦首都区教育工作的大力支持。她表示，使馆近年来向首都中学捐赠了电脑、空调、电视、音响、家具、发电机、体育设施以及图书等教学物资，特别是去年新冠肺炎疫情暴发以来，向100所学校捐赠了抗疫物资，并先后举办了以“并肩抗疫”为主题的中学生绘画大赛和中国歌舞大赛，提升了当地广大师生共克时艰、战胜疫情的信心。

尼日利亚联邦首都区中等教育委员会副主任法提玛致辞。汪桂平摄

阿凯瑞勒表示，“中国之角”的建设为学校学生打开了一扇窗口，提供了一个学习中国文化的宝贵平台，今后学生们会更加积极参与，学习更多中国文化，为搭建中尼友谊之桥做出贡献。

李旭大结合图片向来宾和师生介绍了近年来中尼双方在经济贸易、基础设施、能源交通、科技卫生和文化教育等诸多领域的友好交流和巨大成果。他说，教育是民族的希望，学生是国家的未来，希望学生们珍惜时光，努力学习，早日成为中尼友好交往的文化使者。

驻尼使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大向观众介绍图片内容。汪桂平摄

仪式上，瓜林帕中学“中国之角”的同学们还演唱了中国国歌，并表演了平日所学的中国歌舞节目，赢得现场人员的阵阵掌声。

此次展览为9月21日启动的“中尼文化周”系列活动之一，旨在以展出摄影图片的形式，形象直观地宣介中尼合作成果，讲述中国故事，密切中尼友谊，提升双边关系。

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