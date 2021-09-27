西班牙拉帕尔马岛老昆布雷火山喷发加剧，岛上机场25日关闭。不少人因航班取消改乘渡轮，渡轮码头排起长龙。

老昆布雷火山时隔50年于本月19日再次喷发。据路透社报道，喷发25日进入新阶段，火山主要喷发口的西侧出现一个新喷发口。当天又有三个镇居民紧急疏散，至此拉帕尔马岛超过8.3万人口已有将近6000人疏散。

西班牙机场和航空管理局说：“拉帕尔马岛机场由于火山灰积聚无法运作，清理工作已经开始……”

47岁的卡洛斯·加西亚计划从拉帕尔马岛前往巴塞罗那，但因机场关闭、航班取消，不得不前往码头，准备乘渡轮先到特内里费岛，再转乘飞机去巴塞罗那。

法新社援引欧盟“哥白尼”地球监测计划消息报道，火山喷出的岩浆已经摧毁420幢建筑，覆盖了超过190公顷土地。

尚未有火山喷发造成人员伤亡的报告，不过，加那利群岛负责人安赫尔·维克托·托雷斯说，火山喷发造成的经济损失超过4亿欧元（约合30亿元人民币）。

拉帕尔马岛是度假胜地，位于西班牙加那利群岛西北部，面积708平方公里。该岛有记录以来曾发生过7次火山喷发，上次发生在1971年。（欧飒）【新华社微特稿】

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