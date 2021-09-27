美国海关与边境保护局25日拘押14名从墨西哥边境城市华雷斯过桥进入美国得克萨斯州的墨陆军士兵，数小时后放人。

海关与边境保护局在一份声明中说，两辆墨西哥军车当天凌晨驶过连接华雷斯与得州城市埃尔帕索的一座跨国大桥。安全起见，美边防人员控制14名士兵及其武器装备并循例检查，在其中一名士兵的随身物品中发现大麻，认定属于个人吸食用途，处以民事罚款。

墨西哥军方高层接到通知后不久，派人接回士兵和汽车。按照美国海关与边境保护局的说法，14名士兵连同车辆、装备当天凌晨5时前回到墨西哥。

墨西哥国防部没有就这一事件立即回复媒体提问。

一名目击者告诉路透社记者，墨西哥士兵越境事件导致这处边境通道关闭约两小时。按照这名目击者的描述，美国海关与边境保护局工作人员“朝墨西哥士兵大吼，要求他们举起手来，立即放下武器”，那些士兵好像被戴上了手铐。

美联社报道，墨西哥军人曾多次误入美国境内，但通常是在两国边界标志不明确的地区，这次却是开车驶过大型边境桥。

按照那些墨西哥士兵的说法，他们“没意识到自己进入美国”。（陈丹）【新华社微特稿】

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