美国媒体25日报道，拥堵在美国洛杉矶港和长滩港的集装箱船数量，达到创纪录的62艘。

《纽约邮报》报道，这是货轮数量增加、劳动力短缺和新冠疫情防疫措施放缓港口工作效率等因素叠加的结果。

报道提供的数据显示，美国每年三分之一的进口商品经由洛杉矶港和长滩港。

美国彭博新闻社报道，货船同样堆积在美国其他港口。现在，把集装箱从货船搬运至卡车或汽车需要更长时间。卡车司机短缺加重这一问题。

英国《每日邮报》报道，美国联邦快递公司每天超过60万件包裹改道，以应对劳动力短缺。联邦快递首席运营官雷杰·苏布拉马尼亚姆本周说，人手不足已致公司“大范围低效”运转。

苏布拉马尼亚姆说，俄勒冈州波特兰等重要港口正在用65%的人手“处理正常货运量”。美国福克斯商业新闻网站报道，这些港口不得不让大约25%的包裹改道。

苏布拉马尼亚姆说，包裹改道加重公司低效运转，推升运营成本。

联邦快递首席财务官迈克·伦兹说，这些问题很可能贯穿今年余下时间。

劳动力短缺不仅放缓物流速度，同样影响全美商店供货。

《每日邮报》报道，商店同时面临供应链混乱、劳动力短缺、通货膨胀和圣诞节临近的压力，可能出现电器、运动鞋、汽车、卫生纸等商品荒。

开市客超市23日说，重启卫生纸、吸水纸和瓶装水限购。

集装箱短缺同样困扰美国制造商。耐克公司说，难以找到足够集装箱把商品从海外运回。《每日邮报》提供的数据显示，货运集装箱价格从两年前的不到2000美元上涨至今年的2.5万美元。

受劳动力和集装箱短缺、港口拥堵等因素影响，耐克把货物从亚洲工厂运往美国的时间延长了一倍。（卜晓明）（新华社专特稿）

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