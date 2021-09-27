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俄外长：美国不愿书面保证以后不再退出伊核协议

2021年09月27日08:33 | 来源：新华网
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　　俄罗斯外交部长拉夫罗夫25日在纽约联合国总部披露，围绕美国和伊朗恢复履行伊朗核问题全面协议的谈判期间，美方拒绝就未来不会再次“退群”作出书面保证。

　　拉夫罗夫当天在联合国大会一般性辩论间隙举行的记者会上说，先前在奥地利首都维也纳举行的会谈中，伊朗代表问美方，能否提供“书面保证”，写明今后的美国政府不会退出伊朗核协议。

　　“美方回答，不行，我们不能这样做。”俄罗斯卫星通讯社援引拉夫罗夫的话报道。

　　美国特朗普政府2018年单方面退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁。作为回应，伊方逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　伊核协议相关方今年4月开始在维也纳谈判，迄今举行六轮。由于美伊分歧严重，加上伊朗政府更替，会谈从6月中断至今。美国现任民主党籍总统拜登21日说，美国愿意恢复遵守伊核协议，条件是伊朗也这么做。

　　拉夫罗夫在记者会上说，伊朗中止履约“不过是因为美国退出了”。美国重启对伊制裁，还影响到那些与伊朗进行合法贸易的国家。“作为恢复履行伊核协议的一部分，（美对伊）制裁应当取消。”

　　拉夫罗夫说，俄罗斯对维也纳会谈尽快重启抱持“相当认真的希望和经过深思熟虑的乐观”。就解决恢复履约相关议题，美国“显然应该更为积极”。

　　伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬近几天在纽约出席联大会议期间与多方代表会面，表明恢复维也纳会谈的意愿。他24日说，会谈可能“很快”重启。（郜婕）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘洁妍)

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