新华社北京9月26日电 题：携手应对挑战，共谋全球发展——来自2021年可持续发展论坛的声音

新华社记者魏玉坤、刘红霞

可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”。百年变局和世纪疫情叠加交织，如何破解世界经济复苏失衡的新课题？如何应对联合国2030年可持续发展议程面临的新挑战？26日，来自31个国家和地区、26个国际组织的近500名嘉宾通过线上线下方式激荡思想。

“新冠肺炎疫情使实现可持续发展目标的努力受到重挫，全球发展面临前所未有的挑战，只有通过团结、创新和变革才能克服危机。”联合国秘书长古特雷斯在当天开幕的2021年可持续发展论坛上发表书面致辞说。

2015年9月，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，旨在消除贫困、消除饥饿、应对气候变化、加强可持续发展全球伙伴关系等。

“疫情带来不少工作岗位流失，使全球贫困和饥饿人口增加，造成国际投资、国际贸易下降等，有效应对这些挑战，需要国际社会携起手，共同推动可持续发展，共同推动联合国2030年可持续发展议程的实现。”国务院发展研究中心党组书记马建堂说。

消除贫困，是17个可持续发展目标的首要目标。2020年底，中国如期完成全面脱贫攻坚目标任务，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。

论坛当日发布的《中国落实2030年可持续发展议程进展报告（2021）》认为，未来，中国要全面巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略，持续推进脱贫地区发展。同时，要全面凝聚国际共识，汇聚全球减贫合力，全面深化发展合作，助力各国减贫事业。

人民的福祉和繁荣是可持续发展的核心。中国政府始终把人民安危冷暖、安居乐业放在首位，持续增进人民福祉，在解决绝对贫困问题之后，正朝着实现共同富裕的目标不懈努力。

中国社会科学院副院长高培勇表示，共同富裕应当是富裕基础上的共同，而非共同基础上的富裕，这要求我们同时兼顾效率和公平，既要做大经济“蛋糕”，也要在初次分配和再分配中体现机会公平、过程公平和结果公平。

促进人与自然和谐共生是可持续发展的应有之义。生态环境部部长黄润秋表示，展望未来，中国将以实现减污降碳协同增效为抓手，促进经济社会发展全面绿色转型；以解决群众身边突出生态环境问题为重点，切实维护人民群众生态环境权益；以推动构建人类命运共同体为己任，努力为全球可持续发展作出积极贡献。

“企业是绿色发展最重要的践行者，履行环保责任、规范环境行为、引导行业自律，这些都离不开企业。”中国远洋海运集团董事长许立荣说，“我们将积极响应国际海事组织有关航运业的节能减排政策，加强保护海洋生物多样性，打造绿色航运。”

“我们需要现在作出抉择，并且作出明智的抉择。”亚洲基础设施投资银行行长金立群说，2020年，亚投行用于应对气候变化方面的直接融资比重达到41%，到2025年，气候融资占比要达到50%。

2021年可持续发展论坛由国务院发展研究中心、联合国经济与社会事务部、联合国亚洲及太平洋经济社会委员会、联合国南南合作办公室、北京市人民政府联合主办，为期两天，主题为“以人为中心的可持续发展”。

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