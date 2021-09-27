新华社柏林9月26日电（记者张远 沈忠浩）德国媒体26日发布的出口民调显示，德国社会民主党（社民党）在当天举行的联邦议院（议会下院）选举中得票率暂时居于领先地位。

据德国电视二台当地时间26日18时发布的出口民调，在参加选举的47个政党中，社民党的得票率约为26%，执政党联盟党（由基民盟和基社盟组成）的得票率约为24%，绿党的得票率约为14.5%，自由民主党（自民党）的得票率约为12%，德国选择党的得票率约为10%，左翼党的得票率约为5%。

社民党总理候选人肖尔茨在出口民调结果公布后表示，社民党在选举中获得“巨大成功”。选举结果显示德国选民寻求变化，希望他出任下届总理。

联盟党总理候选人拉舍特表示，选举得票率仍然胶着，他将努力组建一个由联盟党主导的内阁。

受新冠疫情影响，不少德国选民选择通过邮寄方式提前投票。正式计票结果将于未来几天发布。据报道，选举结果发布后，各政党将就组阁问题进行谈判。德国媒体认为，从出口民调和各政党政策契合度来看，社民党、绿党、自民党，或联盟党、绿党、自民党最有可能组成执政联盟。

德国是联邦制国家，实行议会共和制，议会由联邦议院和联邦参议院组成。作为国家政治权力中枢，联邦议院行使立法权，监督法律执行，选举联邦总理等国家机构负责人，监督联邦政府工作等，通常每4年选举一次。由于已执政16年的德国现任总理默克尔宣布不再参选，本届联邦议院选举后德国将进入“后默克尔时代”。

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