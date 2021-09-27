人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

详讯：出口民调显示社民党在德国联邦议院选举中暂时领先

2021年09月27日08:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社柏林9月26日电（记者张远　沈忠浩）德国媒体26日发布的出口民调显示，德国社会民主党（社民党）在当天举行的联邦议院（议会下院）选举中得票率暂时居于领先地位。

　　据德国电视二台当地时间26日18时发布的出口民调，在参加选举的47个政党中，社民党的得票率约为26%，执政党联盟党（由基民盟和基社盟组成）的得票率约为24%，绿党的得票率约为14.5%，自由民主党（自民党）的得票率约为12%，德国选择党的得票率约为10%，左翼党的得票率约为5%。

　　社民党总理候选人肖尔茨在出口民调结果公布后表示，社民党在选举中获得“巨大成功”。选举结果显示德国选民寻求变化，希望他出任下届总理。

　　联盟党总理候选人拉舍特表示，选举得票率仍然胶着，他将努力组建一个由联盟党主导的内阁。

　　受新冠疫情影响，不少德国选民选择通过邮寄方式提前投票。正式计票结果将于未来几天发布。据报道，选举结果发布后，各政党将就组阁问题进行谈判。德国媒体认为，从出口民调和各政党政策契合度来看，社民党、绿党、自民党，或联盟党、绿党、自民党最有可能组成执政联盟。

　　德国是联邦制国家，实行议会共和制，议会由联邦议院和联邦参议院组成。作为国家政治权力中枢，联邦议院行使立法权，监督法律执行，选举联邦总理等国家机构负责人，监督联邦政府工作等，通常每4年选举一次。由于已执政16年的德国现任总理默克尔宣布不再参选，本届联邦议院选举后德国将进入“后默克尔时代”。

(责编：燕勐、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部