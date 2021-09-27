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中国援助的第四批新冠疫苗运抵津巴布韦

2021年09月27日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷9月26日电（记者张玉亮）中国援助津巴布韦的第四批新冠疫苗26日下午运抵首都哈拉雷。津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加代表津方接收疫苗。

　　在机场举行的仪式上，奇温加对中国政府持续向津巴布韦提供抗疫支持表示由衷感谢。他表示，中方多次向津方援助疫苗，持续与津方开展抗疫合作，助力津巴布韦成为非洲新冠疫苗接种率较高的国家之一，这充分体现了津中两国合作的高水平。奇温加呼吁民众尽快接种，以达到津政府提出的目标。

　　中国驻津大使郭少春表示，中津两国并肩抗击疫情取得丰硕成果。未来两国将继续携手，在包括医药卫生在内的各领域加强合作，把两国的全面战略合作伙伴关系推向新高度。

　　津巴布韦于2月15日接收了中国援助的首批新冠疫苗，并迅速部署接种工作。此后津方又接收两批中国援助的新冠疫苗。此外，津政府还向中方采购了多批新冠疫苗。

　　据津巴布韦卫生部公布的数据，截至25日晚，在津全国约1400万人口中，已有303万人接种了至少一剂新冠疫苗，其中218万人完成了两剂接种。

(责编：燕勐、崔越)

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