新华社北京9月26日电 联合国人权理事会第48届会议“新疆：讲述真相，拒绝抹黑”主题边会近日以视频方式举行。多位来自中国、巴基斯坦、英国的相关领域专家学者发言，介绍新疆繁荣发展真实情况、揭露少数西方国家对新疆进行污蔑抹黑的行径。

中国民间组织国际交流促进会副会长徐绿平在主旨讲话中指出，一段时间以来，少数西方国家为谋取自身利益最大化，大肆制造、散播涉疆谎言，恶意抹黑中国共产党和中国政府，用心极其险恶，面目极其丑陋，其行径为各国正义人士所不齿。

徐绿平强调，事实无不证明，当前的新疆正处于历史上最好的繁荣发展时期，各族人民和睦相处，安居乐业。新疆已经成为少数民族群众幸福生活的美好家园，成为开放融合、合作共赢的经济热土。

英国学者马丁内斯表示，自己近年到访新疆时，根本没有看到任何“文化灭绝”“宗教压迫”的现象。少数西方国家对中国新疆“侵犯人权”的指控毫无根据，所谓新疆人权问题是美国一手炮制的，目的就是要遏制中国崛起。

巴基斯坦独立新闻社记者阿萨迪表示，作为一名记者，他曾到访新疆并度过了一段美好的时光，切身感受到中国政府十分尊重新疆少数民族传统文化和风俗习惯，充分保障当地穆斯林群众的宗教信仰自由。

巴基斯坦巴中学会执行主任穆斯塔法结合亲身经历指出，中国政府开展的反恐怖主义和去极端化斗争，有效保障了新疆各族人民群众的基本权利，维护了社会和谐稳定。反观美国，以反恐为幌子，粗暴干涉他国内政，在阿富汗、伊拉克、叙利亚等地肆意燃起战火，严重侵犯和践踏了当地民众人权。

中国驻巴基斯坦大使馆公参庞春雪在总结发言时表示，近年来，新疆经济发展持续向好，社会秩序稳定有序，新疆人权事业取得的进步全世界有目共睹。欢迎国外各界人士到访新疆，亲眼见证新疆发展。她同时指出，美国及其盟友利用新疆问题污蔑抹黑中国、阻碍中国发展进程的图谋不会得逞，也必将遭到国际社会的唾弃和反对。

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