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也门一集会现场遭导弹袭击致5人死亡

2021年09月27日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社开罗9月26日电（记者王尚）亚丁消息：也门政府官员26日说，也门胡塞武装25日夜间发射导弹袭击了该国西北部哈杰省米迪市的一场民众集会，造成至少5人死亡、20多人受伤。

　　也门文化和信息部长穆阿马尔·伊尔雅尼当天向媒体证实，袭击发生在米迪市中心的一处公共广场。当时，数百名民众和学生正在广场上举行集会，庆祝也门“9·26革命”胜利59周年。由于广场人口稠密，死亡人数有可能继续攀升。

　　伊尔雅尼说，初步调查结果显示，这是胡塞武装发动的“又一起针对平民的战争罪行”。

　　胡塞武装方面尚未就此发表回应。

　　1962年9月26日，以阿卜杜拉·萨拉勒为首的“自由军官”组织发动革命，推翻北部的巴德尔王朝，在也门北部成立阿拉伯也门共和国。

　　2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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